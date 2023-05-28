28 мая 2023

В главном парке Кургана откроют новый аттракцион

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Курган, чертово колесо, колесо обозрения, цпкио
Главный парк Кургана готовится к открытию нового аттракциона Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) установят новый аттракцион в начале лета. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники пресс-службы городской администрации.

«Из новых аттракционов в ЦПКиО в текущем году заработал «Аквазорб». Появился новый красочный детский паровозик. Также для маленьких посетителей были установлены батуты. В июне в парке будет установлен обновленный аттракцион «Вальс», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

В главном парке Кургана также ввели карточную систему посещения аттракционов. На период перехода к новой системе продолжат работу привычные кассы. «Пройти на аттракцион можно как через билет, купленный в кассе, так и по карточной системе. Карты действуют на все аттракционы без ограничений», — пояснили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подростки на самокатах мешают работе аттракционов в ЦПКиО. Согласно жалобе жительницы, дети цепляются за аттракцион, пугают других детей и по-хамски реагируют на замечания.

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В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) установят новый аттракцион в начале лета. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники пресс-службы городской администрации. «Из новых аттракционов в ЦПКиО в текущем году заработал «Аквазорб». Появился новый красочный детский паровозик. Также для маленьких посетителей были установлены батуты. В июне в парке будет установлен обновленный аттракцион «Вальс», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. В главном парке Кургана также ввели карточную систему посещения аттракционов. На период перехода к новой системе продолжат работу привычные кассы. «Пройти на аттракцион можно как через билет, купленный в кассе, так и по карточной системе. Карты действуют на все аттракционы без ограничений», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подростки на самокатах мешают работе аттракционов в ЦПКиО. Согласно жалобе жительницы, дети цепляются за аттракцион, пугают других детей и по-хамски реагируют на замечания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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