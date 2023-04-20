Пермский оборонный завод продали московской компании

Имущественный комплекс пермского машзавода имени Дзержинского продали на торгах. За 725 млн рублей новым владельцем станет московское ООО «ПСК „Спецпроектстрой“», следует из открытых источников.
«Завод Дзержинского покупает ООО „ПСК ‚Спецпроектстрой‘“, цена сделки составит 725 млн руб. Основным видом деятельности „Спецпроектстроя“ является производство оружия и боеприпасов. Лицензию Минпромторга России на производство вооружений и военной техники общество получило 19 апреля этого года», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на протокол торгов.
Конкурсный управляющий завода Лев Шляпин в беседе с изданием подчеркнул, что благодаря сделке задолженность предприятия будет погашена, при этом сохранятся рабочие места. Как ранее рассказывало URA.RU, с осени 2022 года ЗиД перешел на круглосуточный режим работы из-за увеличения заказов. Он вошел в процедуру банкротства в 2005 году. Задолженность предприятия на август 2022 года составляла около 400 млн рублей, а продать его хотели за 4,027 млрд.
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