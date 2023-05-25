В суд подали заявление об отмене продажи пермского завода имени Дзержинского

26 мая 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд назначил заседание на 19 июня Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Минпромторг России просит Арбитражный суд Пермского края признать недействительной сделку по продаже машиностроительного завода имени Дзержинского в Перми. Дело, как сообщают СМИ, назначено на 19 июня, но договор купли-продажи уже подписан. «Арбитражный суд Пермского края назначил на 19 июня рассмотрение заявления минпромторга РФ, поданного по делу о банкротстве ФГУП „Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского“ (ЗиД). Ведомство просит признать недействительной продажу имущества оборонного предприятия из Перми столичному покупателю ООО ПСК „Спецпроектстрой“ за 725 млн рублей», — сообщает РБК. Ранее URA.RU рассказывало, что договор о продаже завода подписали 24 мая. Имущество ЗиД было продано на торгах в апреле за 725 млн рублей. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Учредителями предприятия являются Росимущество и Минпромторг РФ. Несколько лет завод находится в процедуре банкротства.

Минпромторг России просит Арбитражный суд Пермского края признать недействительной сделку по продаже машиностроительного завода имени Дзержинского в Перми. Дело, как сообщают СМИ, назначено на 19 июня, но договор купли-продажи уже подписан. «Арбитражный суд Пермского края назначил на 19 июня рассмотрение заявления минпромторга РФ, поданного по делу о банкротстве ФГУП „Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского“ (ЗиД). Ведомство просит признать недействительной продажу имущества оборонного предприятия из Перми столичному покупателю ООО ПСК „Спецпроектстрой“ за 725 млн рублей», — сообщает РБК. Ранее URA.RU рассказывало, что договор о продаже завода подписали 24 мая. Имущество ЗиД было продано на торгах в апреле за 725 млн рублей. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Учредителями предприятия являются Росимущество и Минпромторг РФ. Несколько лет завод находится в процедуре банкротства.