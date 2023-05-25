25 мая 2023

В суд подали заявление об отмене продажи пермского завода имени Дзержинского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Арбитражный суд назначил заседание на 19 июня Фото:

Минпромторг России просит Арбитражный суд Пермского края признать недействительной сделку по продаже машиностроительного завода имени Дзержинского в Перми. Дело, как сообщают СМИ, назначено на 19 июня, но договор купли-продажи уже подписан.

«Арбитражный суд Пермского края назначил на 19 июня рассмотрение заявления минпромторга РФ, поданного по делу о банкротстве ФГУП „Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского“ (ЗиД). Ведомство просит признать недействительной продажу имущества оборонного предприятия из Перми столичному покупателю ООО ПСК „Спецпроектстрой“ за 725 млн рублей», — сообщает РБК.

Ранее URA.RU рассказывало, что договор о продаже завода подписали 24 мая. Имущество ЗиД было продано на торгах в апреле за 725 млн рублей. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Учредителями предприятия являются Росимущество и Минпромторг РФ. Несколько лет завод находится в процедуре банкротства.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минпромторг России просит Арбитражный суд Пермского края признать недействительной сделку по продаже машиностроительного завода имени Дзержинского в Перми. Дело, как сообщают СМИ, назначено на 19 июня, но договор купли-продажи уже подписан. «Арбитражный суд Пермского края назначил на 19 июня рассмотрение заявления минпромторга РФ, поданного по делу о банкротстве ФГУП „Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского“ (ЗиД). Ведомство просит признать недействительной продажу имущества оборонного предприятия из Перми столичному покупателю ООО ПСК „Спецпроектстрой“ за 725 млн рублей», — сообщает РБК. Ранее URA.RU рассказывало, что договор о продаже завода подписали 24 мая. Имущество ЗиД было продано на торгах в апреле за 725 млн рублей. ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Учредителями предприятия являются Росимущество и Минпромторг РФ. Несколько лет завод находится в процедуре банкротства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...