В Кургане ожидается аномальная жара на День защиты детей

На День защиты детей в Кургане ожидается до +37 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ожидают аномальное повышение температуры на 1 июня. Синоптики прогнозируют до +37 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«Температура на 1 июня 2023 года днем до 32—37 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный. Ночью температура воздуха составит 17—20 градусов тепла», — указано на сайте ЦГМС.

До 4 июня температура воздуха будет находиться в районе 30 градусов. 2 и 3 июня синоптики прогнозируют до 31 градуса днем и 19—20 градусов ночью. На 4 июня ожидается незначительное понижение дневной температуры до 29 градусов. На ночь синоптики прогнозируют 16 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане неделю продержится температура выше 30 градусов. Ожидается жаркая погода с 29 мая по 6 июня.