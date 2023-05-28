28 мая 2023

В Кургане ожидается аномальная жара на День защиты детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, лето, жара, головной убор, пекло
На День защиты детей в Кургане ожидается до +37 градусов Фото:

В Кургане ожидают аномальное повышение температуры на 1 июня. Синоптики прогнозируют до +37 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«Температура на 1 июня 2023 года днем до 32—37 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный. Ночью температура воздуха составит 17—20 градусов тепла», — указано на сайте ЦГМС.

До 4 июня температура воздуха будет находиться в районе 30 градусов. 2 и 3 июня синоптики прогнозируют до 31 градуса днем и 19—20 градусов ночью. На 4 июня ожидается незначительное понижение дневной температуры до 29 градусов. На ночь синоптики прогнозируют 16 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане неделю продержится температура выше 30 градусов. Ожидается жаркая погода с 29 мая по 6 июня.

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В Кургане ожидают аномальное повышение температуры на 1 июня. Синоптики прогнозируют до +37 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Температура на 1 июня 2023 года днем до 32—37 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный. Ночью температура воздуха составит 17—20 градусов тепла», — указано на сайте ЦГМС. До 4 июня температура воздуха будет находиться в районе 30 градусов. 2 и 3 июня синоптики прогнозируют до 31 градуса днем и 19—20 градусов ночью. На 4 июня ожидается незначительное понижение дневной температуры до 29 градусов. На ночь синоптики прогнозируют 16 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане неделю продержится температура выше 30 градусов. Ожидается жаркая погода с 29 мая по 6 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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