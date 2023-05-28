В Кургане неделю продержится температура выше 30 градусов. Фото

29 мая 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Третьего июня температура поднимется до +34 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с 29 мая по шестое июня температура воздуха будет выше 30 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «В ближайшую неделю в регионе ожидается усиление жары. Температура будет выше нормы на 7-9 градусов. Днем ожидается +30…+35, а ночью +15…+19. Пик жары приходится на третье июня — воздух прогреется до +34…+36 градусов», — сообщает Винштейн на своем сайте. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за жары временно ограничили движение грузовых автомобилей. Ограничение введено на участке 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган. Жаркая погода продержится до шестого июня Илья Винштейн

В Курганской области с 29 мая по шестое июня температура воздуха будет выше 30 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «В ближайшую неделю в регионе ожидается усиление жары. Температура будет выше нормы на 7-9 градусов. Днем ожидается +30…+35, а ночью +15…+19. Пик жары приходится на третье июня — воздух прогреется до +34…+36 градусов», — сообщает Винштейн на своем сайте. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за жары временно ограничили движение грузовых автомобилей. Ограничение введено на участке 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.