Третьего июня температура поднимется до +34 градусов
В Курганской области с 29 мая по шестое июня температура воздуха будет выше 30 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.
«В ближайшую неделю в регионе ожидается усиление жары. Температура будет выше нормы на 7-9 градусов. Днем ожидается +30…+35, а ночью +15…+19. Пик жары приходится на третье июня — воздух прогреется до +34…+36 градусов», — сообщает Винштейн на своем сайте.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за жары временно ограничили движение грузовых автомобилей. Ограничение введено на участке 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.
Жаркая погода продержится до шестого июня
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!