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В Кургане неделю продержится температура выше 30 градусов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
Третьего июня температура поднимется до +34 градусов Фото:

В Курганской области с 29 мая по шестое июня температура воздуха будет выше 30 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В ближайшую неделю в регионе ожидается усиление жары. Температура будет выше нормы на 7-9 градусов. Днем ожидается +30…+35, а ночью +15…+19. Пик жары приходится на третье июня — воздух прогреется до +34…+36 градусов», — сообщает Винштейн на своем сайте.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за жары временно ограничили движение грузовых автомобилей. Ограничение введено на участке 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.

Жаркая погода продержится до шестого июня
Жаркая погода продержится до шестого июня

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В Курганской области с 29 мая по шестое июня температура воздуха будет выше 30 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «В ближайшую неделю в регионе ожидается усиление жары. Температура будет выше нормы на 7-9 градусов. Днем ожидается +30…+35, а ночью +15…+19. Пик жары приходится на третье июня — воздух прогреется до +34…+36 градусов», — сообщает Винштейн на своем сайте. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за жары временно ограничили движение грузовых автомобилей. Ограничение введено на участке 125 км — 356 км автодороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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