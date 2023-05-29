Пермский губернатор Махонин подарил велосипед «Кама» вице-премьеру РФ. Видео

29 мая 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Махонин сделал подарок перед пресс-конференцией Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Глава Пермского края подарил велосипед «Кама» вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, курирующему подготовку к юбилею Перми. Губернатор преподнес подарок перед пресс-конференцией ТАСС о трехсотлетии города. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил велосипед „Кама“ Дмитрию Чернышенко перед началом пресс-конференции, посвященной 300-летию Перми», — сообщает telegram-канал ТАСС. На пресс-конференции Чернышенко заявил, что его любимое место в Перми — набережная. Ранее стало известно о планах производителя велосипедов «Форвард» возродить к юбилею Перми легендарный бренд велосипедов «Кама». После того, как партию из 3 тысяч велосипедов полностью раскупили, компания решила дополнительно произвести еще 10 тысяч экземпляров.

Глава Пермского края подарил велосипед «Кама» вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, курирующему подготовку к юбилею Перми. Губернатор преподнес подарок перед пресс-конференцией ТАСС о трехсотлетии города. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил велосипед „Кама“ Дмитрию Чернышенко перед началом пресс-конференции, посвященной 300-летию Перми», — сообщает telegram-канал ТАСС. На пресс-конференции Чернышенко заявил, что его любимое место в Перми — набережная. Ранее стало известно о планах производителя велосипедов «Форвард» возродить к юбилею Перми легендарный бренд велосипедов «Кама». После того, как партию из 3 тысяч велосипедов полностью раскупили, компания решила дополнительно произвести еще 10 тысяч экземпляров.