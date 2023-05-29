Пермский губернатор Махонин подарил велосипед «Кама» вице-премьеру РФ. Видео

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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, чернышенко дмитрий, махонин дмитрий
Махонин сделал подарок перед пресс-конференцией Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Глава Пермского края подарил велосипед «Кама» вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, курирующему подготовку к юбилею Перми. Губернатор преподнес подарок перед пресс-конференцией ТАСС о трехсотлетии города.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил велосипед „Кама“ Дмитрию Чернышенко перед началом пресс-конференции, посвященной 300-летию Перми», — сообщает telegram-канал ТАСС. На пресс-конференции Чернышенко заявил, что его любимое место в Перми — набережная.

Ранее стало известно о планах производителя велосипедов «Форвард» возродить к юбилею Перми легендарный бренд велосипедов «Кама». После того, как партию из 3 тысяч велосипедов полностью раскупили, компания решила дополнительно произвести еще 10 тысяч экземпляров.

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Глава Пермского края подарил велосипед «Кама» вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко, курирующему подготовку к юбилею Перми. Губернатор преподнес подарок перед пресс-конференцией ТАСС о трехсотлетии города. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил велосипед „Кама“ Дмитрию Чернышенко перед началом пресс-конференции, посвященной 300-летию Перми», — сообщает telegram-канал ТАСС. На пресс-конференции Чернышенко заявил, что его любимое место в Перми — набережная. Ранее стало известно о планах производителя велосипедов «Форвард» возродить к юбилею Перми легендарный бренд велосипедов «Кама». После того, как партию из 3 тысяч велосипедов полностью раскупили, компания решила дополнительно произвести еще 10 тысяч экземпляров.
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