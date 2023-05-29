ММК не будет платить дивиденды

ММК отказался от выплат дивидендов за 2022 год Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Магнитогорске ПАО «ММК» (Челябинская область) отказался от выплаты дивидендов за 2022 год. Решение приняли на общем собрании акционеров.

«Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО „ММК“ по результатам работы за отчетный 2022 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО „ММК“ по результатам отчетного 2022 года, рекомендованное советом директоров», — говорится в протоколе заседания.

При этом членам совета директоров акционеры постановили выплатить вознаграждение в сумме 120 млн рублей. Средства пойдут в уплату за работу в 2023—2024 годах. Также в ходе собрания полномочия руководителя подтвердил Павел Шиляев.

В мае отказаться от выплат дивидендов акционерам предложили советы директоров нескольких челябинских обществ. Среди них группа «Магнезит» и ПАО «ЧМК». Ашинский метзавод готовится провести делистинг акций на бирже. Завод семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга ЧКПЗ выплатит дивиденды в сумме 148 млн рублей. Решение о распределении прибыли 29 мая примет ПАО «Мечел».