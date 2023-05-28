Чиновник попросил губернатора ХМАО защитить его от мэра

Главный юрист администрации Сургутского района попросил у губернатора ХМАО защиты от мэра

29 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Скандалом уже заинтересовалась трудовая инспекция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный юрист мэрии Сургутского района Сергей Рубцов попросил прокуратуру и губернатора Наталью Комарову защитить его от мэра Андрея Трубецкого. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «После конфуза в командировке, когда Рубцова не пустили на заседание в Челябинске из-за просроченной доверенности, юрист получил дисциплинарное взыскание, которое оспорил в суде. После этого Трубецкой попросил его уволиться из администрации. В противном случае грозил сделать пребывание юриста на работе невыносимым и устроить проблемы при дальнейшем трудоустройстве. Рубцов не стал это терпеть и направил жалобу в прокуратуру, губернатору ХМАО Наталье Комаровой и обратился в суд», — сообщил источник. В прокуратуре округа журналисту URA.RU подтвердили информацию о жалобе Рубцова. Поступало ли аналогичное обращение губернатору Комаровой, на момент публикации выяснить не удалось. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был направлен запрос. Инсайдер в мэрии Сургутского района заявил URA.RU, что внешне конфликт Трубецкого с Рубцовым не заметен, и на совещаниях мэр спрашивает с него не больше, чем обычно. «Некоторые шутники в администрации уже устроили тотализатор, удастся ли Рубцову выиграть хотя бы это дело в суде, учитывая количество проигранных им судов и комическую ситуацию, из-за которой и требуют вернуть деньги», — резюмировал собеседник. В пресс-службе мэрии Сургутского района не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что главный юрист мэрии из ХМАО проиграл суд из-за рассеянности. Сергея Рубцова не пустили на заседание в Челябинске из-за просроченной доверенности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный юрист мэрии Сургутского района Сергей Рубцов попросил прокуратуру и губернатора Наталью Комарову защитить его от мэра Андрея Трубецкого. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «После конфуза в командировке, когда Рубцова не пустили на заседание в Челябинске из-за просроченной доверенности, юрист получил дисциплинарное взыскание, которое оспорил в суде. После этого Трубецкой попросил его уволиться из администрации. В противном случае грозил сделать пребывание юриста на работе невыносимым и устроить проблемы при дальнейшем трудоустройстве. Рубцов не стал это терпеть и направил жалобу в прокуратуру, губернатору ХМАО Наталье Комаровой и обратился в суд», — сообщил источник. В прокуратуре округа журналисту URA.RU подтвердили информацию о жалобе Рубцова. Поступало ли аналогичное обращение губернатору Комаровой, на момент публикации выяснить не удалось. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был направлен запрос. Инсайдер в мэрии Сургутского района заявил URA.RU, что внешне конфликт Трубецкого с Рубцовым не заметен, и на совещаниях мэр спрашивает с него не больше, чем обычно. «Некоторые шутники в администрации уже устроили тотализатор, удастся ли Рубцову выиграть хотя бы это дело в суде, учитывая количество проигранных им судов и комическую ситуацию, из-за которой и требуют вернуть деньги», — резюмировал собеседник. В пресс-службе мэрии Сургутского района не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что главный юрист мэрии из ХМАО проиграл суд из-за рассеянности. Сергея Рубцова не пустили на заседание в Челябинске из-за просроченной доверенности.