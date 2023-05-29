На Украине сообщили о повреждении военного аэродрома в Хмельницкой области

Представитель ВВС Украины: Россия нанесла удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

29 мая 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Россия атаковала военный аэродром в Хмельницкой области, заявил Юрий Игнат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный аэродром в Хмельницкой области был атакован армией России. Об этом заявил официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат. «Удар там произошел, аэродром Староконстантинов. Есть определенные повреждения. Не можем мы объявлять всех деталей», — заявил Юрий Игнат во время эфира на украинском телеканале ТСН, который дублировался в YouTube. Он отметил, что пожар на военном аэродроме уже локализован. В мае российские силы нанесли удар по аэродрому «Днепр», который находится на Украине. Все наземные объекты были уничтожены, уточнили в Минобороны России. 29 мая армия России провела серию атак по Украине, включая Киев. Благодаря ей были обнаружены позиции ПВО противника, передает телеканал 360. Также сегодня ночью ВС РФ нанесли удар по объектам ВС Украины на аэродромах. Все назначенные цели, в том числе командные пункты и радиолокационные посты, уничтожены.

Военный аэродром в Хмельницкой области был атакован армией России. Об этом заявил официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат. «Удар там произошел, аэродром Староконстантинов. Есть определенные повреждения. Не можем мы объявлять всех деталей», — заявил Юрий Игнат во время эфира на украинском телеканале ТСН, который дублировался в YouTube. Он отметил, что пожар на военном аэродроме уже локализован. В мае российские силы нанесли удар по аэродрому «Днепр», который находится на Украине. Все наземные объекты были уничтожены, уточнили в Минобороны России. 29 мая армия России провела серию атак по Украине, включая Киев. Благодаря ей были обнаружены позиции ПВО противника, передает телеканал 360. Также сегодня ночью ВС РФ нанесли удар по объектам ВС Украины на аэродромах. Все назначенные цели, в том числе командные пункты и радиолокационные посты, уничтожены.