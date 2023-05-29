Минобороны РФ: российские войска уничтожили аэродромы ВСУ

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Брифинг Минобороны России по вновь открывшимся обстоятельствам крушения малайзийского "Боинга-777" с участием пресс-секретаря Министерства Обороны России Игоря Конашенкова. Москва, конашенков игорь
В Минобороны сообщили об уничтожении аэродромов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью ВС РФ нанесли удар по объектам Украины на аэродромах. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, назначенные объекты уничтожены.

«Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — сообщило ведомство. В результате удара уничтожены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Ранее ведомство заявило, что российские силы пресекли действия диверсантов в Харьковской области. Были уничтожены склады боеприпасов иностранного легиона в районах населенного пункта Лиман первый и Берестовое Харьковской области.

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Ночью ВС РФ нанесли удар по объектам Украины на аэродромах. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, назначенные объекты уничтожены. «Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — сообщило ведомство. В результате удара уничтожены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ. Ранее ведомство заявило, что российские силы пресекли действия диверсантов в Харьковской области. Были уничтожены склады боеприпасов иностранного легиона в районах населенного пункта Лиман первый и Берестовое Харьковской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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