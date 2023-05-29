Сильный ветер уронил деревья на авто и трамвайные пути в Тагиле (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за сильного ветра упали деревья и остановили движение трамваев по маршруту №6. Проблему решили за полтора часа, сообщили в пресс-службе «Тагильского трамвая». Также в Алтайском микрорайоне (Дзержинский район) дерево упало прямо на автомобиль, в котором сидел водитель.

«Из-за упавшего дерева на контактную сеть были остановлены трамваи по маршруту №6. Спустя полтора часа движение было запущено», — пишет пресс-служба организации в соцсети. «В Алтайском микрорайоне на Юности, 22 из-за сильного ветра дерево упало прямо на автомобиль. Водитель в этот момент был внутри машины», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По данным telegram-канала, автовладелец остался жив. «Он ходил расстроенный возле машины. Думаю, что он либо только купил авто, либо собирался его продавать», — говорится в сообщении канала. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области, ответ ожидается.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что городские службы уже устраняют последствия сильного ветра. «Стихия нахулиганила на городских улицах, но наши службы уже работают», — написал Пинаев в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области объявили штормовое предупреждение. С 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/c.

Из-за упавшего дерева не ездили трамваи №6 Фото: сообщество «Тагильский трамвай» в соцсети «ВКонтакте»

Дерево упало на машину в Дзержинском районе Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра Фото: telegram-канал Владислава Пинаева