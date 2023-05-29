29 мая 2023

Житель курганской «Рублевки» угнал автомобиль, чтобы купить спиртное

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, жезл, гибдд, инспектор дпс
Житель Кетовского округа угнал автомобиль, чтобы купить алкоголь в Кургане Фото:

В Кургане сотрудники Госавтоинспекции остановили жителя Кетовского округа (так называемой курганской «Рублевки»), который с признаками опьянения был за рулем чужого автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Подозреваемый на чужой машине отправился в Курган, чтобы приобрести алкоголь. Угнал автомобиль 18-летний житель Кетовского округа накануне ночью», — уточнила пресс-служба ведомства.

По информации полиции, злоумышленник дернул за ручку двери автомобиля, которая оказалась открыта. Ключи от транспортного средства также находились в салоне. По данным ведомства угонщику грозит наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что житель села Звериноголовское (Курганская область) угнал автомобиль и врезался на нем в забор жилого дома. Ранее мужчина был неоднократно судим.

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В Кургане сотрудники Госавтоинспекции остановили жителя Кетовского округа (так называемой курганской «Рублевки»), который с признаками опьянения был за рулем чужого автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Подозреваемый на чужой машине отправился в Курган, чтобы приобрести алкоголь. Угнал автомобиль 18-летний житель Кетовского округа накануне ночью», — уточнила пресс-служба ведомства. По информации полиции, злоумышленник дернул за ручку двери автомобиля, которая оказалась открыта. Ключи от транспортного средства также находились в салоне. По данным ведомства угонщику грозит наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее URA.RU писало, что житель села Звериноголовское (Курганская область) угнал автомобиль и врезался на нем в забор жилого дома. Ранее мужчина был неоднократно судим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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