Житель курганской «Рублевки» угнал автомобиль, чтобы купить спиртное

Житель Кетовского округа угнал автомобиль, чтобы купить алкоголь в Кургане Фото: Московец Илья © URA.RU

В Кургане сотрудники Госавтоинспекции остановили жителя Кетовского округа (так называемой курганской «Рублевки»), который с признаками опьянения был за рулем чужого автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Подозреваемый на чужой машине отправился в Курган, чтобы приобрести алкоголь. Угнал автомобиль 18-летний житель Кетовского округа накануне ночью», — уточнила пресс-служба ведомства.

По информации полиции, злоумышленник дернул за ручку двери автомобиля, которая оказалась открыта. Ключи от транспортного средства также находились в салоне. По данным ведомства угонщику грозит наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что житель села Звериноголовское (Курганская область) угнал автомобиль и врезался на нем в забор жилого дома. Ранее мужчина был неоднократно судим.