29 мая 2023

WSJ: Китай отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США

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Китай проинформировал США об отказе от встречи глав Минобороны Фото:

Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Ночью КНР проинформировала США о том, что они отклонили наше приглашение в начале мая госсекретарю Остину встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре», — говорится в заявлении Пентагона, передает газета, ссылаясь на источники в штаб-квартире Минобороны США.

По данным Bloomberg, Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу, передает «Национальная служба новостей». Вашингтон старается наладить военный контакт с Пекином, поскольку решить проблемы в мире без него сейчас невозможно, считает политолог Маис Курбанов, его слова передает телеканал 360.

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Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Ночью КНР проинформировала США о том, что они отклонили наше приглашение в начале мая госсекретарю Остину встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре», — говорится в заявлении Пентагона, передает газета, ссылаясь на источники в штаб-квартире Минобороны США. По данным Bloomberg, Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу, передает «Национальная служба новостей». Вашингтон старается наладить военный контакт с Пекином, поскольку решить проблемы в мире без него сейчас невозможно, считает политолог Маис Курбанов, его слова передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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