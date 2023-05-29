WSJ: Китай отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США

Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«Ночью КНР проинформировала США о том, что они отклонили наше приглашение в начале мая госсекретарю Остину встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре», — говорится в заявлении Пентагона, передает
По данным Bloomberg, Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу, передает «Национальная служба новостей». Вашингтон старается наладить военный контакт с Пекином, поскольку решить проблемы в мире без него сейчас невозможно, считает политолог Маис Курбанов, его слова передает телеканал 360.
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