WSJ: Китай отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США

30 мая 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Китай проинформировал США об отказе от встречи глав Минобороны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Ночью КНР проинформировала США о том, что они отклонили наше приглашение в начале мая госсекретарю Остину встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре», — говорится в заявлении Пентагона, передает газета , ссылаясь на источники в штаб-квартире Минобороны США. По данным Bloomberg, Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу, передает «Национальная служба новостей». Вашингтон старается наладить военный контакт с Пекином, поскольку решить проблемы в мире без него сейчас невозможно, считает политолог Маис Курбанов, его слова передает телеканал 360.

Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Ночью КНР проинформировала США о том, что они отклонили наше приглашение в начале мая госсекретарю Остину встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре», — говорится в заявлении Пентагона, передает газета, ссылаясь на источники в штаб-квартире Минобороны США. По данным Bloomberg, Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу, передает «Национальная служба новостей». Вашингтон старается наладить военный контакт с Пекином, поскольку решить проблемы в мире без него сейчас невозможно, считает политолог Маис Курбанов, его слова передает телеканал 360.