29 мая 2023
28 мая 2023

Тюменцам рассказали о самых дешевых направлениях для летнего отпуска

Самыми дешевыми направлениями для отдыха из Тюмени стали Абхазия и Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Санторини. Греция, море, пляж, отпуск, отдых
Отдохнуть в Сочи тюменцы могут за 30 тысяч рублей с человека Фото:

Самыми дешевыми направлениями для летнего отдыха их Тюмени стали Сочи и Абхазия. Об этом URA.RU рассказала руководитель туристического агентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. Также тюменцам предлагают рассмотреть автобусные туры в города России, стоимость которых составляет примерно 15-16 тысяч рублей с человека.

«Из дешевых направлений люди выбирают гостевые дома в Сочи и Абхазии, можно уложиться в 30 тысяч рублей с человека на неделю. <…> По России очень много дешевых направлений на автобусе из Тюмени: Казань, Анапа, Санкт-Петербург, Астана. Стоимость автобусных туров составляет примерно 15-16 тысяч на человека с учетом экскурсий, питания и проживания», — сообщила Приходько агентству URA.RU.

Руководитель турагентства также рассказала, что тюменцы могут выбирать несезонные направления, чтобы сэкономить на отпуске. Например, отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах сейчас можно за 50 тысяч рублей с человека.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени могут сэкономить на летнем отдыхе с помощью услуги раннего бронирования. Также турагенты посоветовали тюменцам мониторить акции от отелей и авиакомпаний и обращать внимание на горящие путевки.

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Самыми дешевыми направлениями для летнего отдыха их Тюмени стали Сочи и Абхазия. Об этом URA.RU рассказала руководитель туристического агентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. Также тюменцам предлагают рассмотреть автобусные туры в города России, стоимость которых составляет примерно 15-16 тысяч рублей с человека. «Из дешевых направлений люди выбирают гостевые дома в Сочи и Абхазии, можно уложиться в 30 тысяч рублей с человека на неделю. <…> По России очень много дешевых направлений на автобусе из Тюмени: Казань, Анапа, Санкт-Петербург, Астана. Стоимость автобусных туров составляет примерно 15-16 тысяч на человека с учетом экскурсий, питания и проживания», — сообщила Приходько агентству URA.RU. Руководитель турагентства также рассказала, что тюменцы могут выбирать несезонные направления, чтобы сэкономить на отпуске. Например, отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах сейчас можно за 50 тысяч рублей с человека. Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени могут сэкономить на летнем отдыхе с помощью услуги раннего бронирования. Также турагенты посоветовали тюменцам мониторить акции от отелей и авиакомпаний и обращать внимание на горящие путевки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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