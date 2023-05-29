Тюменцам рассказали о самых дешевых направлениях для летнего отпуска

Самыми дешевыми направлениями для отдыха из Тюмени стали Абхазия и Сочи

Отдохнуть в Сочи тюменцы могут за 30 тысяч рублей с человека Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Самыми дешевыми направлениями для летнего отдыха их Тюмени стали Сочи и Абхазия. Об этом URA.RU рассказала руководитель туристического агентства «Fun&Sun» Наталья Приходько. Также тюменцам предлагают рассмотреть автобусные туры в города России, стоимость которых составляет примерно 15-16 тысяч рублей с человека.

«Из дешевых направлений люди выбирают гостевые дома в Сочи и Абхазии, можно уложиться в 30 тысяч рублей с человека на неделю. <…> По России очень много дешевых направлений на автобусе из Тюмени: Казань, Анапа, Санкт-Петербург, Астана. Стоимость автобусных туров составляет примерно 15-16 тысяч на человека с учетом экскурсий, питания и проживания», — сообщила Приходько агентству URA.RU.

Руководитель турагентства также рассказала, что тюменцы могут выбирать несезонные направления, чтобы сэкономить на отпуске. Например, отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах сейчас можно за 50 тысяч рублей с человека.

Ранее URA.RU писало, что жители Тюмени могут сэкономить на летнем отдыхе с помощью услуги раннего бронирования. Также турагенты посоветовали тюменцам мониторить акции от отелей и авиакомпаний и обращать внимание на горящие путевки.