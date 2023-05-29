Российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ

Россия вывела на околоземную орбиту спутник, который способен с высокой точностью вести разведку за военными объектами на Украине. Об этом рассказал источник, близкий к военной сфере.
«Выведенный на орбиту новый радиолокационный спутник „Кондор-ФКА“ будет вести разведку украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр», — цитируют РИА Новости слова своего источника.
Спутник обладает возможностями, как подчеркивает издание, независимо от времени суток и погоды наблюдать за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов.
Ранее URA.RU писало, что Россия приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024, но «Роскосмос» выполнит все свои обязательства перед партнерами. Об этом заявил глава корпорации Юрий Борисов.
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