Российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ

30 мая 2023 в 05:58 Размер текста - 17 +

Российский спутник будет из космоса следить за военными объектами на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вывела на околоземную орбиту спутник, который способен с высокой точностью вести разведку за военными объектами на Украине. Об этом рассказал источник, близкий к военной сфере. «Выведенный на орбиту новый радиолокационный спутник „Кондор-ФКА“ будет вести разведку украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр», — цитируют РИА Новости слова своего источника. Спутник обладает возможностями, как подчеркивает издание, независимо от времени суток и погоды наблюдать за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов. Ранее URA.RU писало, что Россия приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024, но «Роскосмос» выполнит все свои обязательства перед партнерами. Об этом заявил глава корпорации Юрий Борисов.

Россия вывела на околоземную орбиту спутник, который способен с высокой точностью вести разведку за военными объектами на Украине. Об этом рассказал источник, близкий к военной сфере. «Выведенный на орбиту новый радиолокационный спутник „Кондор-ФКА“ будет вести разведку украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр», — цитируют РИА Новости слова своего источника. Спутник обладает возможностями, как подчеркивает издание, независимо от времени суток и погоды наблюдать за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов. Ранее URA.RU писало, что Россия приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024, но «Роскосмос» выполнит все свои обязательства перед партнерами. Об этом заявил глава корпорации Юрий Борисов.