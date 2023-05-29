29 мая 2023

Температура воды в Кургане будет выше, чем в Сочи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Курган, цпкио, река битевка, природа, осень, битевка, осень в городе
В Кургане синоптики прогнозируют температуры воды выше нормы Фото:

В Кургане температура воды постепенно вырастет до +26 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «ВКонтакте».

«В ближайшие 10 дней вода будет плавно прогреваться. С 1 по 7 июня ее температура составит +23…+26 градусов, что выше нормы на 5-8 градусов. Отмечу, что сейчас в Сочи на побережье Черного моря температура воды около 18-20 градусов. Это означает, что в Кургане температура воды будет выше, чем в Сочи», — указано в посте сообщества.

Винштейн отмечает, что данный прогноз актуален для озер, небольших рек и прибрежной зоны Тобола. Сообщается, что пик тепла в Кургане ожидается на 4—6 июня. Синоптик прогнозирует понижение температуры после 7—8 июня.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидается аномальная жара на День защиты детей. Ожидаемая температура воздуха достигнет 37 градусов выше нуля.

В Кургане температуры воды будет выше, чем на Черном море
В Кургане температуры воды будет выше, чем на Черном море
Фото:

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В Кургане температура воды постепенно вырастет до +26 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «ВКонтакте». «В ближайшие 10 дней вода будет плавно прогреваться. С 1 по 7 июня ее температура составит +23…+26 градусов, что выше нормы на 5-8 градусов. Отмечу, что сейчас в Сочи на побережье Черного моря температура воды около 18-20 градусов. Это означает, что в Кургане температура воды будет выше, чем в Сочи», — указано в посте сообщества. Винштейн отмечает, что данный прогноз актуален для озер, небольших рек и прибрежной зоны Тобола. Сообщается, что пик тепла в Кургане ожидается на 4—6 июня. Синоптик прогнозирует понижение температуры после 7—8 июня. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидается аномальная жара на День защиты детей. Ожидаемая температура воздуха достигнет 37 градусов выше нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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