В Кургане синоптики прогнозируют температуры воды выше нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане температура воды постепенно вырастет до +26 градусов. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн в своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «ВКонтакте».

«В ближайшие 10 дней вода будет плавно прогреваться. С 1 по 7 июня ее температура составит +23…+26 градусов, что выше нормы на 5-8 градусов. Отмечу, что сейчас в Сочи на побережье Черного моря температура воды около 18-20 градусов. Это означает, что в Кургане температура воды будет выше, чем в Сочи», — указано в посте сообщества.

Винштейн отмечает, что данный прогноз актуален для озер, небольших рек и прибрежной зоны Тобола. Сообщается, что пик тепла в Кургане ожидается на 4—6 июня. Синоптик прогнозирует понижение температуры после 7—8 июня.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидается аномальная жара на День защиты детей. Ожидаемая температура воздуха достигнет 37 градусов выше нуля.