29 мая 2023

Искусственный интеллект будет следить за дорогами в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над Екатеринбургом , город екатеринбург, проспект ленина
Детекторы транспортного потока будут отслеживать и анализировать 28 параметров трафика Фото:

Детекторы транспортного потока в 2023 году появятся еще на восьми участках дорог Свердловской области. Установка устройств производится в рамках нацпроекта, который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«В этом сезоне специалисты установят детекторы транспортного потока на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги, на 11-м километре Южного подъезда и на третьем километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу. Устройства отслеживают и анализируют 28 параметров трафика. Среди них государственные регистрационные знаки, тип, марку, модель, цвет, скорость», — сказано в сообщении.

В Свердловской области в 2023 году на внедрение интеллектуальных транспортных систем направят почти 229 миллионов рублей. В Екатеринбурге планируется модернизировать светофоры на 12 перекрестках, а также установить видеодетекторы транспорта на 17 объектах.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2030 годы. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач, поставленных перед дорожниками президентом РФ.

Фото:

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Детекторы транспортного потока в 2023 году появятся еще на восьми участках дорог Свердловской области. Установка устройств производится в рамках нацпроекта, который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики. «В этом сезоне специалисты установят детекторы транспортного потока на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги, на 11-м километре Южного подъезда и на третьем километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу. Устройства отслеживают и анализируют 28 параметров трафика. Среди них государственные регистрационные знаки, тип, марку, модель, цвет, скорость», — сказано в сообщении. В Свердловской области в 2023 году на внедрение интеллектуальных транспортных систем направят почти 229 миллионов рублей. В Екатеринбурге планируется модернизировать светофоры на 12 перекрестках, а также установить видеодетекторы транспорта на 17 объектах. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2030 годы. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач, поставленных перед дорожниками президентом РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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