Искусственный интеллект будет следить за дорогами в Свердловской области. Фото

30 мая 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Детекторы транспортного потока будут отслеживать и анализировать 28 параметров трафика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Детекторы транспортного потока в 2023 году появятся еще на восьми участках дорог Свердловской области. Установка устройств производится в рамках нацпроекта, который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики. «В этом сезоне специалисты установят детекторы транспортного потока на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги, на 11-м километре Южного подъезда и на третьем километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу. Устройства отслеживают и анализируют 28 параметров трафика. Среди них государственные регистрационные знаки, тип, марку, модель, цвет, скорость», — сказано в сообщении. В Свердловской области в 2023 году на внедрение интеллектуальных транспортных систем направят почти 229 миллионов рублей. В Екатеринбурге планируется модернизировать светофоры на 12 перекрестках, а также установить видеодетекторы транспорта на 17 объектах. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2030 годы. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач, поставленных перед дорожниками президентом РФ. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Детекторы транспортного потока в 2023 году появятся еще на восьми участках дорог Свердловской области. Установка устройств производится в рамках нацпроекта, который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики. «В этом сезоне специалисты установят детекторы транспортного потока на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги, на 11-м километре Южного подъезда и на третьем километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу. Устройства отслеживают и анализируют 28 параметров трафика. Среди них государственные регистрационные знаки, тип, марку, модель, цвет, скорость», — сказано в сообщении. В Свердловской области в 2023 году на внедрение интеллектуальных транспортных систем направят почти 229 миллионов рублей. В Екатеринбурге планируется модернизировать светофоры на 12 перекрестках, а также установить видеодетекторы транспорта на 17 объектах. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2030 годы. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач, поставленных перед дорожниками президентом РФ.