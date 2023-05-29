В Центре Илизарова провели сложную операцию жителю Тобольска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В курганском Центре им. Илизарова прооперировали пациента, у которого в результате падения с большой высоты таз оказался оторван от позвоночника. Сразу после травмы молодой человек потерял подвижность, но после реконструкции таза он начал садиться и вставать, сообщили в пресс-службе медицинского центра.

«Экстраординарный клинический случай в практике врачей Центра Илизарова. В клинику реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза поступил 24-летний пациент из г. Тобольска, у которого таз был оторван от позвоночника. Пациенту провели сложное многоэтапное хирургическое вмешательство по реконструкции тазового кольца и крестцового отдела позвоночника. Выполнили надежную фиксацию позвоночника и таза. Операция шла около 6 часов», — говорится в сообщении Центра Илизарова.

Молодой человек упал с 4-го этажа своего дома в Тобольске. После травмы таз и тело пациента между собой были связаны только мышцами, он не мог двигаться. В больнице Тобольска ему провели первичную стабилизацию костей таза и переломов ног аппаратами внешней фиксации. Учитывая сложность травмы, мужчину направили в курганский медцентр. Как только курганские врачи связали таз с позвоночником, мышцы заработали, парень начал поворачиваться, садиться и даже вставать. Сейчас пациент находится под наблюдением, врачи дают хорошие прогнозы на восстановление.

В НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России провели операцию пациенту с отрывом таза от позвоночника фото: Центр им. Илизарова

фото: Центр им. Илизарова

фото: Центр им. Илизарова

фото: Центр им. Илизарова