29 мая 2023
28 мая 2023

Большинство жителей ЯНАО уверены, что работают лучше своих коллег и начальства

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Элеонорой Расуловой. Екатеринбург, офис, областное телевидение, работа в офисе, отв
Свой личный коэффициент полезного действия на работе среднестатистический житель ЯНАО оценивает в 83% Фото:

Большая часть жителей ЯНАО уверены, что работают лучше своих коллег и руководителей. Об этом URA.RU сообщили в компании SuperJob.

«Свой личный коэффициент полезного действия на работе среднестатистический житель ЯНАО оценивает в 83%, коллег — в 72%, начальства — в 64%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие респонденты из города», — говорится в сообщении.

Примечательно, что каждый пятый ямалец убежден, что его коэффициент полезного действия на работе превышает 100%. При этом руководители, в отличие от своих работников, высоко оценили эффективность работы подчиненных — 73%.

Ранее сообщалось, что большая часть работодателей в ЯНАО ищут компромисс с теми, кто грозится уволиться. На уступки идут 72% руководителей.

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Большая часть жителей ЯНАО уверены, что работают лучше своих коллег и руководителей. Об этом URA.RU сообщили в компании SuperJob. «Свой личный коэффициент полезного действия на работе среднестатистический житель ЯНАО оценивает в 83%, коллег — в 72%, начальства — в 64%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие респонденты из города», — говорится в сообщении. Примечательно, что каждый пятый ямалец убежден, что его коэффициент полезного действия на работе превышает 100%. При этом руководители, в отличие от своих работников, высоко оценили эффективность работы подчиненных — 73%. Ранее сообщалось, что большая часть работодателей в ЯНАО ищут компромисс с теми, кто грозится уволиться. На уступки идут 72% руководителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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