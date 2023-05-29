Большинство жителей ЯНАО уверены, что работают лучше своих коллег и начальства

30 мая 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Свой личный коэффициент полезного действия на работе среднестатистический житель ЯНАО оценивает в 83% Фото: Анна Майорова © URA.RU Большая часть жителей ЯНАО уверены, что работают лучше своих коллег и руководителей. Об этом URA.RU сообщили в компании SuperJob. «Свой личный коэффициент полезного действия на работе среднестатистический житель ЯНАО оценивает в 83%, коллег — в 72%, начальства — в 64%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие респонденты из города», — говорится в сообщении. Примечательно, что каждый пятый ямалец убежден, что его коэффициент полезного действия на работе превышает 100%. При этом руководители, в отличие от своих работников, высоко оценили эффективность работы подчиненных — 73%. Ранее сообщалось, что большая часть работодателей в ЯНАО ищут компромисс с теми, кто грозится уволиться. На уступки идут 72% руководителей.

Большая часть жителей ЯНАО уверены, что работают лучше своих коллег и руководителей. Об этом URA.RU сообщили в компании SuperJob. «Свой личный коэффициент полезного действия на работе среднестатистический житель ЯНАО оценивает в 83%, коллег — в 72%, начальства — в 64%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие респонденты из города», — говорится в сообщении. Примечательно, что каждый пятый ямалец убежден, что его коэффициент полезного действия на работе превышает 100%. При этом руководители, в отличие от своих работников, высоко оценили эффективность работы подчиненных — 73%. Ранее сообщалось, что большая часть работодателей в ЯНАО ищут компромисс с теми, кто грозится уволиться. На уступки идут 72% руководителей.