28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Большинство работодателей в ЯНАО ищут компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железная мебель. Тюмень, офис, бухгалтерия
72% компаний пытаются найти компромисс с сотрудниками Фото:

Большая часть работодателей в ЯНАО стараются прийти к компромиссу с сотрудниками, которые грозят уволиться. Об этом поделилась пресс-служба сервиса SuperJob с URA.RU

«В ситуациях, когда сотрудники грозят увольнением, работодатели в ЯНАО стараются идти на уступки. Увольняют „шантажистов“ в 16% компаний, пытаются найти компромисс — 72% работодателей», — сказано в сообщении.

Угрожали работодателю увольнением с работы 32% жителей ЯНАО. Согласно опросу SuperJob, в переговорах к шантажу чаще прибегают мужчины — 32%, чем женщины -21%.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько жителей ЯНАО давали списывать одноклассникам. Около 74% жителей с высшим образованием разрешали списывать свою работу в школьные годы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большая часть работодателей в ЯНАО стараются прийти к компромиссу с сотрудниками, которые грозят уволиться. Об этом поделилась пресс-служба сервиса SuperJob с URA.RU «В ситуациях, когда сотрудники грозят увольнением, работодатели в ЯНАО стараются идти на уступки. Увольняют „шантажистов“ в 16% компаний, пытаются найти компромисс — 72% работодателей», — сказано в сообщении. Угрожали работодателю увольнением с работы 32% жителей ЯНАО. Согласно опросу SuperJob, в переговорах к шантажу чаще прибегают мужчины — 32%, чем женщины -21%. Ранее URA.RU рассказывало, сколько жителей ЯНАО давали списывать одноклассникам. Около 74% жителей с высшим образованием разрешали списывать свою работу в школьные годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...