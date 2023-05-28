Большинство работодателей в ЯНАО ищут компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться

72% компаний пытаются найти компромисс с сотрудниками Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Большая часть работодателей в ЯНАО стараются прийти к компромиссу с сотрудниками, которые грозят уволиться. Об этом поделилась пресс-служба сервиса SuperJob с URA.RU

«В ситуациях, когда сотрудники грозят увольнением, работодатели в ЯНАО стараются идти на уступки. Увольняют „шантажистов“ в 16% компаний, пытаются найти компромисс — 72% работодателей», — сказано в сообщении.

Угрожали работодателю увольнением с работы 32% жителей ЯНАО. Согласно опросу SuperJob, в переговорах к шантажу чаще прибегают мужчины — 32%, чем женщины -21%.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько жителей ЯНАО давали списывать одноклассникам. Около 74% жителей с высшим образованием разрешали списывать свою работу в школьные годы.