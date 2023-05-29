Военкомат в ХМАО ищет военнослужащих для работы в офисе

30 мая 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Вакансию открыли в военкомате Радужного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Радужном военкомат открыл вакансию офисного работника для службы по контракту. Военнослужащему предстоит оформлять кандидатов в Вооруженные силы России. «В военном комиссариате города Радужного есть вакансия военнослужащего по контракту. Обязанности: работа по оформлению кандидатов на службу по контракту в Вооруженные силы РФ», — написала на своей странице «ВКонтакте» мэр города Наталья Гулина. Кандидатам на должность необходимо иметь среднее-профессиональное образование, а также уметь работать с компьютером на уровне пользователя. Возраст работников должен быть от 18 до 40 лет. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

В Радужном военкомат открыл вакансию офисного работника для службы по контракту. Военнослужащему предстоит оформлять кандидатов в Вооруженные силы России. «В военном комиссариате города Радужного есть вакансия военнослужащего по контракту. Обязанности: работа по оформлению кандидатов на службу по контракту в Вооруженные силы РФ», — написала на своей странице «ВКонтакте» мэр города Наталья Гулина. Кандидатам на должность необходимо иметь среднее-профессиональное образование, а также уметь работать с компьютером на уровне пользователя. Возраст работников должен быть от 18 до 40 лет. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.