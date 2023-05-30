Главного свердловского вора в законе вызвали на разговор в Москву

Внутри криминального мира Урала зреет раскол (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Столичные криминальные авторитеты вызвали на разговор в Москву авторитетного вора в законе, так называемого «смотрящего» за Свердловской областью Гию Свердловского. Они хотят получить от уральского «законника» разъяснения по многим вопросам, накопившимся за полгода, объяснил URA.RU осведомленный источник.

«Гию Свердловского зовут на разговор по воровской теме в Москву. Зовут авторитеты из этнической группировки, причем зовут не в первый раз. Говорят, накопилось много вопросов за последние полгода, хотят объясниться. Гия пока игнорирует приглашение», — уточнил собеседник агентства.

В частности, по словам инсайдера, столичные авторитеты хотели бы получить объяснения от Гии Свердловского о его якобы связи с силовиками. «Вопрос серьезный, на кону воровская корона. Если Гия будет игнорить москвичей, они могут пустить маляву (сообщение, которое отправляется от одного заключенного другому по специально организованной тайной тюремной почте — прим.URA.RU) и Гию раскороновать», — добавил источник.

В распоряжении агентства не имеется контактов Гии Свердловского. Редакция готова предоставить ему возможность высказать свое мнение.

Ранее другой источник в силовых структурах сообщал, что люди из окружения Гии Свердловского стали называть его «крысой». Причиной этому якобы является сотрудничество вора в законе с правоохранительными органами.