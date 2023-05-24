Соратники назвали «крысой» свердловского вора в законе

Окружение отвернулось от вора в законе Гии Свердловского из-за его связи с силовиками

В криминальном мире Урала начался раскол Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Близкие одного из влиятельных уральских воров в законе Гии Свердловского называют авторитета «крысой» за тесное взаимодействие с силовиками. Часть соратников находится в поиске лидера, к которому можно примкнуть. О расколе внутри криминального мира Урала URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Бывший вор в законе Гия Свердловский поссорился со своим окружением (авторитет считается отошедшим от дел — прим.URA.RU). Соратники откровенно называют его крысой, прямо в глаза, за очень тесное взаимодействие с правоохранительными органами. Доходит даже до того, что близкие Гии Свердловского откровенно не хотят с ним общаться», — рассказал собеседник агентства.

По словам инсайдера, члены клана Гии недовольны его якобы сотрудничеством с УБОП. По их мнению, Гия Свердловский причастен к депортации из России другого криминального авторитета — Юры Тбилисского, который считался его другом и близким соратником, но впал в немилость. Предположительно именно с подачи Гии у Юры Тбилисского начались проблемы с силовиками, в результате чего он был выслан за пределы страны.

«Часть окружения Гии Свердловского сейчас ищет, к кому бы примкнуть. Часть людей уже переметнулась к криминальному авторитету Марселю Гасанову, видя в нем своего нового предводителя», — добавил источник в силовых кругах.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Однако агентство готово предоставить ему возможность высказаться и описать свою версию событий.

О расколе в клане главного свердловского вора в законе сообщалось и ранее. Осведомленный источник сообщал, что люди Гии Свердловского стремятся перетянуть на себя часть «империи» лидера криминального мира.