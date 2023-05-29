Челябинец выплатил более 1 млн рублей алиментов после ареста автомобиля

В Троицке (Челябинская область) местный житель рассчитался с миллионным долгом по алиментам после того, как у него арестовали автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, исполнительное производство по оплате содержания ребенка находится на контроле.
«Помимо традиционных мер принудительного исполнения в виде ареста счетов, ограничения права выезда за рубеж и ограничения права управления автомобилем, у должника арестовали принадлежащий ему автомобиль. И это оказалось мощным мотивирующим фактором: чтобы вызволить иномарку, автовладелец вынужден был погасить долг полностью», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.
В ведомстве отметили, что до определенного момента платежи поступали исправно. Однако в один момент они резко сократились. Деньги стали приходить реже, сумма уменьшилась. После выяснения обстоятельств выяснилось, что мужчина трудоустроен неофициально. Расчет задолженности был произведен на основании размера среднероссийской заработной платы и составил свыше миллиона рублей.
Ранее желание помочь с содержанием своего ребенка посетило другого челябинца. После службы в зоне СВО он пересмотрел жизненные приоритеты и выплатил долг бывшей супруге.
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