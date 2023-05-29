29 мая 2023

Челябинец выплатил более 1 млн рублей алиментов после ареста автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина вернул бывшей жене долг по алиментам Фото:

В Троицке (Челябинская область) местный житель рассчитался с миллионным долгом по алиментам после того, как у него арестовали автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, исполнительное производство по оплате содержания ребенка находится на контроле.

«Помимо традиционных мер принудительного исполнения в виде ареста счетов, ограничения права выезда за рубеж и ограничения права управления автомобилем, у должника арестовали принадлежащий ему автомобиль. И это оказалось мощным мотивирующим фактором: чтобы вызволить иномарку, автовладелец вынужден был погасить долг полностью», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

В ведомстве отметили, что до определенного момента платежи поступали исправно. Однако в один момент они резко сократились. Деньги стали приходить реже, сумма уменьшилась. После выяснения обстоятельств выяснилось, что мужчина трудоустроен неофициально. Расчет задолженности был произведен на основании размера среднероссийской заработной платы и составил свыше миллиона рублей.

Ранее желание помочь с содержанием своего ребенка посетило другого челябинца. После службы в зоне СВО он пересмотрел жизненные приоритеты и выплатил долг бывшей супруге.

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В Троицке (Челябинская область) местный житель рассчитался с миллионным долгом по алиментам после того, как у него арестовали автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, исполнительное производство по оплате содержания ребенка находится на контроле. «Помимо традиционных мер принудительного исполнения в виде ареста счетов, ограничения права выезда за рубеж и ограничения права управления автомобилем, у должника арестовали принадлежащий ему автомобиль. И это оказалось мощным мотивирующим фактором: чтобы вызволить иномарку, автовладелец вынужден был погасить долг полностью», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. В ведомстве отметили, что до определенного момента платежи поступали исправно. Однако в один момент они резко сократились. Деньги стали приходить реже, сумма уменьшилась. После выяснения обстоятельств выяснилось, что мужчина трудоустроен неофициально. Расчет задолженности был произведен на основании размера среднероссийской заработной платы и составил свыше миллиона рублей. Ранее желание помочь с содержанием своего ребенка посетило другого челябинца. После службы в зоне СВО он пересмотрел жизненные приоритеты и выплатил долг бывшей супруге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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