Челябинец выплатил более 1 млн рублей алиментов после ареста автомобиля

30 мая 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Мужчина вернул бывшей жене долг по алиментам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) местный житель рассчитался с миллионным долгом по алиментам после того, как у него арестовали автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, исполнительное производство по оплате содержания ребенка находится на контроле. «Помимо традиционных мер принудительного исполнения в виде ареста счетов, ограничения права выезда за рубеж и ограничения права управления автомобилем, у должника арестовали принадлежащий ему автомобиль. И это оказалось мощным мотивирующим фактором: чтобы вызволить иномарку, автовладелец вынужден был погасить долг полностью», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. В ведомстве отметили, что до определенного момента платежи поступали исправно. Однако в один момент они резко сократились. Деньги стали приходить реже, сумма уменьшилась. После выяснения обстоятельств выяснилось, что мужчина трудоустроен неофициально. Расчет задолженности был произведен на основании размера среднероссийской заработной платы и составил свыше миллиона рублей. Ранее желание помочь с содержанием своего ребенка посетило другого челябинца. После службы в зоне СВО он пересмотрел жизненные приоритеты и выплатил долг бывшей супруге.

В Троицке (Челябинская область) местный житель рассчитался с миллионным долгом по алиментам после того, как у него арестовали автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, исполнительное производство по оплате содержания ребенка находится на контроле. «Помимо традиционных мер принудительного исполнения в виде ареста счетов, ограничения права выезда за рубеж и ограничения права управления автомобилем, у должника арестовали принадлежащий ему автомобиль. И это оказалось мощным мотивирующим фактором: чтобы вызволить иномарку, автовладелец вынужден был погасить долг полностью», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. В ведомстве отметили, что до определенного момента платежи поступали исправно. Однако в один момент они резко сократились. Деньги стали приходить реже, сумма уменьшилась. После выяснения обстоятельств выяснилось, что мужчина трудоустроен неофициально. Расчет задолженности был произведен на основании размера среднероссийской заработной платы и составил свыше миллиона рублей. Ранее желание помочь с содержанием своего ребенка посетило другого челябинца. После службы в зоне СВО он пересмотрел жизненные приоритеты и выплатил долг бывшей супруге.