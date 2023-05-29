Челябинская экономика исчерпала кадровый потенциал. Инфографика

В Челябинске не хватает рабочих рук для экономики

30 мая 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Челябинская экономика продолжила испытывать кадровый дефицит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В экономику Челябинской области можно мобилизовать лишь около четырех процентов. Такие данные следуют из опубликованной Челябинскстатом информации. Как URA.RU отметила директор рекрутингового агентства «Тирс» Екатерина Карпенко, в немалой степени на дефиците кадров сказывается недостаток продвижения профессиональной занятости. «Даже если принять, что безработных в регионе 55,7 тысячи человек, то этого недостаточно для рынка труда. На государственном уровне нужна пропаганды рабочих, инженерных профессий, занятости в сельском хозяйстве, образовании и медицине. Не внешний успех надо продвигать, а положительные качества рабочего человека, возможности для его развития, уважение к человеку труда. У нас так и нет глобального вовлечения в рабочий класс, не создан бренд рабочих профессий. Наличие айтишников всех проблем промышленности не решит», — отметила URA.RU Карпенко. По данным Челябинскстата, кроме безработных, в регионе есть потенциальная рабочая сила в количестве 16,8 тысячи мужчин и женщин. В эту категорию отнесли подростков в возрасте от 15 лет. Учитывая, что занятых насчитывается 1,73 млн человек, то вместе с безработными в экономику можно потенциально мобилизовать 72,5 тысячи человек, то есть порядка четырех процентов от уже работающих жителей. По сведениям Главного управления по труду и занятости, в январе—апреле в центры занятости обратились 16,8 тысячи человек, что почти на четверть меньше уровня того же периода 2022 года. При этом заявленная работодателями численность рабочих мест чуть превысила 38 тысяч. При этом Карпенко сослалась на свои данные, согласно которым треть выпускников школ намерены продолжить учебу за границами региона. По мнению эксперта, большинство этих студентов в Челябинскую область не вернутся. Усилия по привлечению кадров, отметила собеседница URA.RU, под влияние ОПК начали предпринимать крупные предприятия. В малом и среднем секторе экономики, по словам Карпенко, разворота в сторону рабочих не произошло. Отсюда завышенные требования к персоналу, не учитывающие дефицита на рынке труда. В Челябинской области численность безработных составила 55,7 тысячи человек Скрин: Челябинскстат Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В экономику Челябинской области можно мобилизовать лишь около четырех процентов. Такие данные следуют из опубликованной Челябинскстатом информации. Как URA.RU отметила директор рекрутингового агентства «Тирс» Екатерина Карпенко, в немалой степени на дефиците кадров сказывается недостаток продвижения профессиональной занятости. «Даже если принять, что безработных в регионе 55,7 тысячи человек, то этого недостаточно для рынка труда. На государственном уровне нужна пропаганды рабочих, инженерных профессий, занятости в сельском хозяйстве, образовании и медицине. Не внешний успех надо продвигать, а положительные качества рабочего человека, возможности для его развития, уважение к человеку труда. У нас так и нет глобального вовлечения в рабочий класс, не создан бренд рабочих профессий. Наличие айтишников всех проблем промышленности не решит», — отметила URA.RU Карпенко. По данным Челябинскстата, кроме безработных, в регионе есть потенциальная рабочая сила в количестве 16,8 тысячи мужчин и женщин. В эту категорию отнесли подростков в возрасте от 15 лет. Учитывая, что занятых насчитывается 1,73 млн человек, то вместе с безработными в экономику можно потенциально мобилизовать 72,5 тысячи человек, то есть порядка четырех процентов от уже работающих жителей. По сведениям Главного управления по труду и занятости, в январе—апреле в центры занятости обратились 16,8 тысячи человек, что почти на четверть меньше уровня того же периода 2022 года. При этом заявленная работодателями численность рабочих мест чуть превысила 38 тысяч. При этом Карпенко сослалась на свои данные, согласно которым треть выпускников школ намерены продолжить учебу за границами региона. По мнению эксперта, большинство этих студентов в Челябинскую область не вернутся. Усилия по привлечению кадров, отметила собеседница URA.RU, под влияние ОПК начали предпринимать крупные предприятия. В малом и среднем секторе экономики, по словам Карпенко, разворота в сторону рабочих не произошло. Отсюда завышенные требования к персоналу, не учитывающие дефицита на рынке труда.