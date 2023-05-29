Вопрос об изменении формата публичных слушаний был принят единогласно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске изменили формат публичных слушаний, отчасти заменив их на «общественные обсуждения». Данный вопрос был одобрен 30 мая на заседании гордумы, единогласно. Об этом URA.RU рассказал спикер думы Андрей Шмидт.

«Законом и раньше были предусмотрены две процедуры — это публичные слушания и „общественные обсуждения“. Такая опция, как „общественные обсуждения“ позволяет нам расширить участие граждан в таких мероприятиях, в том числе через „Госуслуги“. Процедура предполагает четкую регистрацию, идентификацию участников общественных обсуждений относительно той территории, в которой обсуждается тот или иной проект», — пояснил Шмидт.

Теперь локальные вопросы по застройке территории будут решаться дистанционно на портале «Ггосуслуг». Важные же темы, касающиеся градостроительного плана, а также вопросы, связанные с землепользованием и застройкой территории, будут по-прежнему решаться в Доме архитектора. На общественных слушаниях, в режиме онлайн можно будет давать свои предложения, а также обсуждать вопросы, которые также будут поступать в оргкомитет.

На заседании думы также был принят вопрос о сокращении сроков рассмотрения многих проектов, например, некоторых проектов о комплексном развитии территории (КРТ), с двух недель до одной. На недавних публичных слушаниях вопрос о смене формата слушаний вызвал недовольства. С целью утихомирить зал, в Доме архитектора участникам пояснили, систему уже освоили в других городах, таких как Пермь, Казань, Волгоград, Новосибирск, Тюмень. Не дожидаясь окончания выступления, слушатели, среди которых были депутаты районов Челябинска, продолжали недоумевать и высказывать возражения.