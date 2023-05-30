30 мая 2023

Бывшего сотрудника курганского ФСИН отправят в колонию строгого режима

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Суд отправил бывшего курганского тюремщика в колонию строгого режима Фото:

Экс-сотрудника курганской исправительной колонии №6 признали виновным и отправят в колонию строгого режима за попытку сбыта наркотиков и превышение должностных полномочий на территории зоны. Об этом URA.RU сообщили в Кетовском районном суде.

«Окончательный приговор — 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 70 тысяч рублей», — привели конкретику приговора в суде. Бывшего охранника колонии судили за то, что он проносил телефоны и наркотики по просьбе осужденного. Приговор пока в законную силу не вступил.

Мужчину ранее уже судили по данному делу и признавали виновным в совершении преступлений, за которые он был задержан. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кассационный суд отменил приговор и постановил пересмотреть дело из-за выявленных нарушений.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского тюремщика задержали в колонии при попытке проноса запрещенных предметов и веществ. Охранник был задержан сотрудниками полиции при участии сотрудников местного УФСИН.

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Экс-сотрудника курганской исправительной колонии №6 признали виновным и отправят в колонию строгого режима за попытку сбыта наркотиков и превышение должностных полномочий на территории зоны. Об этом URA.RU сообщили в Кетовском районном суде. «Окончательный приговор — 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 70 тысяч рублей», — привели конкретику приговора в суде. Бывшего охранника колонии судили за то, что он проносил телефоны и наркотики по просьбе осужденного. Приговор пока в законную силу не вступил. Мужчину ранее уже судили по данному делу и признавали виновным в совершении преступлений, за которые он был задержан. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кассационный суд отменил приговор и постановил пересмотреть дело из-за выявленных нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что курганского тюремщика задержали в колонии при попытке проноса запрещенных предметов и веществ. Охранник был задержан сотрудниками полиции при участии сотрудников местного УФСИН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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