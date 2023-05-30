Киев открестился от ударов беспилотниками по Москве

Украина не имеет «прямого отношения» к ударам беспилотниками по Москве утром 30 мая. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.
«[К атакам] отношения прямого, конечно же, не имеем», — сказал Михаил Подоляк. Заявление прозвучало в эфире украинского телемарафона.
Атака беспилотников на Москву произошла утром 30 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в общей сложности российская ПВО сбила восемь летательных аппаратов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем в Москве, а также собрало главные новости о происшествии в один материал. Ранее Подоляк заявлял, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского за происходящим в Москве «смотрят с удовольствием», и что «не все дроны хотят атаковать Украину».
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