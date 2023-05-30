Москву атаковали беспилотники: онлайн трансляция

Москву атаковали беспилотники
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Дроны. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
За утро было сбито 10 беспилотников Фото:

За сегодняшнее утро ряд СМИ сообщил об атаках беспилотников в Москве. Информацию подтвердил мэр города Сергей Собянин. URA.RU ведет онлайн трансляцию о взрывах в Москве.

09:41 30.05.2023 Жители деревни Ильинское Красногорского округа также наблюдали беспилотники над своими домами. Один из жителей коттеджного поселка снял на видео летящий в сторону Москвы коптер.

09:39 30.05.2023 В Красногорске и Одинцовском районе звуки взрывов продолжали звучать на протяжении 40 минут. На Рублево-Успенском шоссе жители наблюдали летящие беспилотники.

09:37 30.05.2023 Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил, что в некоторых зданиях произошли незначительные повреждения. Он также отметил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий.

09:35 30.05.2023 Еще один беспилотник врезался в дом по улице Профсоюзной. Отмечается, что БПЛА влетел в окно дома на 16 этаже. Из дома эвакуируют жителей.

09:32 30.05.2023 Baza сообщает о работе ПВО в Подмосковье. Отмечается, что взрывы были слышны в районах Немчиновки, Одинцово и Барвихи.

09:31 30.05.2023 Первый взрыв произошел в Новомосковском округе по ул. Атласова на 25 этаже жилого дома. Об этом сообщили очевидцы, передает telegram-канал SHOT. Версию с беспилотником проверяет полиция.

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За сегодняшнее утро ряд СМИ сообщил об атаках беспилотников в Москве. Информацию подтвердил мэр города Сергей Собянин. URA.RU ведет онлайн трансляцию о взрывах в Москве. 09:41 30.05.2023 Жители деревни Ильинское Красногорского округа также наблюдали беспилотники над своими домами. Один из жителей коттеджного поселка снял на видео летящий в сторону Москвы коптер. 09:39 30.05.2023 В Красногорске и Одинцовском районе звуки взрывов продолжали звучать на протяжении 40 минут. На Рублево-Успенском шоссе жители наблюдали летящие беспилотники. 09:37 30.05.2023 Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил, что в некоторых зданиях произошли незначительные повреждения. Он также отметил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий. 09:35 30.05.2023 Еще один беспилотник врезался в дом по улице Профсоюзной. Отмечается, что БПЛА влетел в окно дома на 16 этаже. Из дома эвакуируют жителей. 09:32 30.05.2023 Baza сообщает о работе ПВО в Подмосковье. Отмечается, что взрывы были слышны в районах Немчиновки, Одинцово и Барвихи. 09:31 30.05.2023 Первый взрыв произошел в Новомосковском округе по ул. Атласова на 25 этаже жилого дома. Об этом сообщили очевидцы, передает telegram-канал SHOT. Версию с беспилотником проверяет полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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