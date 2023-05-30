Москву атаковали беспилотники: онлайн трансляция

За сегодняшнее утро ряд СМИ сообщил об атаках беспилотников в Москве. Информацию подтвердил мэр города Сергей Собянин. URA.RU ведет онлайн трансляцию о взрывах в Москве.
09:41 30.05.2023 Жители деревни Ильинское Красногорского округа также наблюдали беспилотники над своими домами. Один из жителей коттеджного поселка снял на видео летящий в сторону Москвы коптер.
09:39 30.05.2023 В Красногорске и Одинцовском районе звуки взрывов продолжали звучать на протяжении 40 минут. На Рублево-Успенском шоссе жители наблюдали летящие беспилотники.
09:37 30.05.2023 Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Он сообщил, что в некоторых зданиях произошли незначительные повреждения. Он также отметил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий.
09:35 30.05.2023 Еще один беспилотник врезался в дом по улице Профсоюзной. Отмечается, что БПЛА влетел в окно дома на 16 этаже. Из дома эвакуируют жителей.
09:32 30.05.2023 Baza сообщает о работе ПВО в Подмосковье. Отмечается, что взрывы были слышны в районах Немчиновки, Одинцово и Барвихи.
09:31 30.05.2023 Первый взрыв произошел в Новомосковском округе по ул. Атласова на 25 этаже жилого дома. Об этом сообщили очевидцы, передает telegram-канал SHOT. Версию с беспилотником проверяет полиция.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!