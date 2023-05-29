29 мая 2023

Челябинский депутат Госдумы Лантратова предложила запретить мобильные телефоны в школах

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Яна Лантратова. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова готова к участию в разработке законопроекта Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами на занятиях. Как сообщила парламентарий в социальных сетях, сейчас данная инициатива рассматривается в министерстве просвещения РФ.

«Запросила мнение министерства просвещения насчет инициативы запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне. В случае поддержки данной инициативы готова подключиться к совместной работе на законодательном уровне», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Парламентарий отметила, что данный вопрос уже не раз поднимался на встречах с педсоставом, родителями и школьниками. По ее словам, большинство из них высказалось за введение данного законопроекта.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами на занятиях. Как сообщила парламентарий в социальных сетях, сейчас данная инициатива рассматривается в министерстве просвещения РФ. «Запросила мнение министерства просвещения насчет инициативы запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне. В случае поддержки данной инициативы готова подключиться к совместной работе на законодательном уровне», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий отметила, что данный вопрос уже не раз поднимался на встречах с педсоставом, родителями и школьниками. По ее словам, большинство из них высказалось за введение данного законопроекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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