Челябинский депутат Госдумы Лантратова предложила запретить мобильные телефоны в школах

30 мая 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова готова к участию в разработке законопроекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами на занятиях. Как сообщила парламентарий в социальных сетях, сейчас данная инициатива рассматривается в министерстве просвещения РФ. «Запросила мнение министерства просвещения насчет инициативы запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне. В случае поддержки данной инициативы готова подключиться к совместной работе на законодательном уровне», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий отметила, что данный вопрос уже не раз поднимался на встречах с педсоставом, родителями и школьниками. По ее словам, большинство из них высказалось за введение данного законопроекта.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила запретить школьникам пользоваться мобильными телефонами на занятиях. Как сообщила парламентарий в социальных сетях, сейчас данная инициатива рассматривается в министерстве просвещения РФ. «Запросила мнение министерства просвещения насчет инициативы запрета использования учениками сотовых телефонов на уроках на государственном уровне. В случае поддержки данной инициативы готова подключиться к совместной работе на законодательном уровне», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Парламентарий отметила, что данный вопрос уже не раз поднимался на встречах с педсоставом, родителями и школьниками. По ее словам, большинство из них высказалось за введение данного законопроекта.