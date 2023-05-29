Пермское УФАС заставило крупнейшую энергокомпанию Урала включить уличное освещение

Компания «МРСК Урала» подключила к электросетям объекты уличного освещения в Перми после вмешательства пермского УФАС. Энергокомпания сорвала сроки подключения, из-за чего была оштрафована, сообщается в группе регионального управления антимонопольной службы.
«В настоящее время ОАО „МРСК Урала“ — „Пермэнерго“ выполнены все мероприятия по договорам с МКУ „Пермблагоустройство“ о подключении к электросетям объектов уличного освещения», — говорится в публикации в группе. Также компания выплатила штраф за неисполнение обязательств в размере 600 тысяч рублей.
Согласно договору, заключенному с МУП «Пермблагоустройство», «МРСК Урала» обязано было обеспечить электроснабжением уличное освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева и Маршала Жукова. Работы должны были провести в течение 2021—2022 годов, но все сроки были пропущены. Позже в пермском УФАС возбудили дело об административном правонарушении, выписали штраф и постановили устранить нарушения. В энергокомпании заявили, что перенос сроков был связан с процедурами согласования прохождения проектируемых линий электропередачи.
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