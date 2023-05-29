В Тюмени во дворе многоэтажки иномарка сбила 7-летнего ребенка

Ребенок бежал с друзьями с детской площадки к подъезду
В Тюмени во дворе дома на улице Советской водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Автомобиль „Киа“ вчера вечером, около 19:00, сбил мальчика во дворе дома по улице Советской, 124. <…> 7-летний тюменец в результате аварии был травмирован», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что ребенок перебегал дорогу с другими детьми. Водитель иномарки не успел затормозить, когда увидел выбегающего из-за другого автомобиля ребенка. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!