29 мая 2023

В Тюмени во дворе многоэтажки иномарка сбила 7-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1000 дворов 2014 год. Екатеринбург, двор, детская площадка, турник, гимнастические кольца
Ребенок бежал с друзьями с детской площадки к подъезду Фото:

В Тюмени во дворе дома на улице Советской водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Автомобиль „Киа“ вчера вечером, около 19:00, сбил мальчика во дворе дома по улице Советской, 124. <…> 7-летний тюменец в результате аварии был травмирован», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ребенок перебегал дорогу с другими детьми. Водитель иномарки не успел затормозить, когда увидел выбегающего из-за другого автомобиля ребенка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени во дворе дома на улице Советской водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Автомобиль „Киа“ вчера вечером, около 19:00, сбил мальчика во дворе дома по улице Советской, 124. <…> 7-летний тюменец в результате аварии был травмирован», — сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что ребенок перебегал дорогу с другими детьми. Водитель иномарки не успел затормозить, когда увидел выбегающего из-за другого автомобиля ребенка. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...