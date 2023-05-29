Тюменцы избавляются от бизнеса из-за конкуренции с федеральными сетевыми компаниями

В Тюмени начали выставлять на продажу аптечный бизнес и стоматологические кабинеты

Тюменские аптеки не выдерживают давления со стороны федеральных игроков рынка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские предприниматели за две последних недели выставили на продажу больше 10 аптек, косметологических и стоматологических кабинетов. О том, что этот бизнес попал в разряд рисковых, рассказал URA.RU на правах анонимности один из продавцов, разместивших объявление на Avito.

«Вынуждена продавать аптечный пункт, хотя еще полгода назад об этом даже мысли не было. Было равновесие — федеральные сетевики имели свои преимущества, но у местных маленьких аптек бывали в наличии дефицитные препараты. Сейчас за счет этого выживать уже не получается — сетевые компании открывают новые точки и фактически захватили рынок», — сообщил источник URA.RU.

По словам аналитиков рынка, продажа аптечного бизнеса и стоматологических кабинетов стала для бизнес-сообщества неожиданностью. Эти сферы бизнеса до последнего времени считались одними из самых экономически стабильных. «Было много рисков в строительстве и недвижимости, теперь вот и в фармацевтике риски появились, похоже, любой бизнес сейчас в опасном положении», — пояснил URA.RU собеседник в тюменском бизнес-сообществе.

Ранее агентство рассказало о проблемах, с которыми тюменцы сталкиваются в других сферах бизнеса. В частности, владельцы фотосалонов и рекламных студий жалуются на нехватку качественных расходных материалов.