Фотоиндустрия Тюмени под угрозой из-за санкций

Тюменские предприниматели продают больше 20 фотосалонов из-за убытков

12 мая 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Студиям и салонам не хватает качественной бумаги и других расходных материалов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменские предприниматели жалуются на нехватку товаров для фотопечати, полиграфических услуг и наружной рекламы из-за ухода части европейских производителей с российского рынка. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности владелец частной рекламной студии в Тюмени. «Не хватает качественной фотобумаги, нет доступа сейчас у нас к качественным самоклеящимся пленкам. Остатки пленок ORACAL выгребаем по диким ценам у поставщиков, но она американская, новых партий не предвидится, российские аналоги сильно уступают в качестве. Бумага, например, более маркая, а пленки хуже тянутся и быстрее рвутся», — поделился с URA.RU предприниматель. По его словам, есть проблема и с оборудованием — авторизованные центры многих производителей прекратили работу в России. Поэтому все больше игроков в последние месяцы выходит из фотобизнеса. Это подтверждает доска частных объявлений Avito: на данный момент там размещено больше 20 объявлений о продаже фотобизнеса. Ранее URA.RU рассказало о том, что трудности сейчас испытывают не только фотостудии и рекламные салоны. Например, от бизнеса все чаще стали избавляться рестораторы.

Тюменские предприниматели жалуются на нехватку товаров для фотопечати, полиграфических услуг и наружной рекламы из-за ухода части европейских производителей с российского рынка. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности владелец частной рекламной студии в Тюмени. «Не хватает качественной фотобумаги, нет доступа сейчас у нас к качественным самоклеящимся пленкам. Остатки пленок ORACAL выгребаем по диким ценам у поставщиков, но она американская, новых партий не предвидится, российские аналоги сильно уступают в качестве. Бумага, например, более маркая, а пленки хуже тянутся и быстрее рвутся», — поделился с URA.RU предприниматель. По его словам, есть проблема и с оборудованием — авторизованные центры многих производителей прекратили работу в России. Поэтому все больше игроков в последние месяцы выходит из фотобизнеса. Это подтверждает доска частных объявлений Avito: на данный момент там размещено больше 20 объявлений о продаже фотобизнеса. Ранее URA.RU рассказало о том, что трудности сейчас испытывают не только фотостудии и рекламные салоны. Например, от бизнеса все чаще стали избавляться рестораторы.