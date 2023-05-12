Фотоиндустрия Тюмени под угрозой из-за санкций

Тюменские предприниматели продают больше 20 фотосалонов из-за убытков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Краеведческий музей "Дом Мешкова". Пермь, фото аппарат поляроид, polaroid
Студиям и салонам не хватает качественной бумаги и других расходных материалов Фото:

Тюменские предприниматели жалуются на нехватку товаров для фотопечати, полиграфических услуг и наружной рекламы из-за ухода части европейских производителей с российского рынка. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности владелец частной рекламной студии в Тюмени.

«Не хватает качественной фотобумаги, нет доступа сейчас у нас к качественным самоклеящимся пленкам. Остатки пленок ORACAL выгребаем по диким ценам у поставщиков, но она американская, новых партий не предвидится, российские аналоги сильно уступают в качестве. Бумага, например, более маркая, а пленки хуже тянутся и быстрее рвутся», — поделился с URA.RU предприниматель.

По его словам, есть проблема и с оборудованием — авторизованные центры многих производителей прекратили работу в России. Поэтому все больше игроков в последние месяцы выходит из фотобизнеса. Это подтверждает доска частных объявлений Avito: на данный момент там размещено больше 20 объявлений о продаже фотобизнеса.

Ранее URA.RU рассказало о том, что трудности сейчас испытывают не только фотостудии и рекламные салоны. Например, от бизнеса все чаще стали избавляться рестораторы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские предприниматели жалуются на нехватку товаров для фотопечати, полиграфических услуг и наружной рекламы из-за ухода части европейских производителей с российского рынка. Об этом URA.RU рассказал на правах анонимности владелец частной рекламной студии в Тюмени. «Не хватает качественной фотобумаги, нет доступа сейчас у нас к качественным самоклеящимся пленкам. Остатки пленок ORACAL выгребаем по диким ценам у поставщиков, но она американская, новых партий не предвидится, российские аналоги сильно уступают в качестве. Бумага, например, более маркая, а пленки хуже тянутся и быстрее рвутся», — поделился с URA.RU предприниматель. По его словам, есть проблема и с оборудованием — авторизованные центры многих производителей прекратили работу в России. Поэтому все больше игроков в последние месяцы выходит из фотобизнеса. Это подтверждает доска частных объявлений Avito: на данный момент там размещено больше 20 объявлений о продаже фотобизнеса. Ранее URA.RU рассказало о том, что трудности сейчас испытывают не только фотостудии и рекламные салоны. Например, от бизнеса все чаще стали избавляться рестораторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...