Вице-мэра Екатеринбурга атаковали мошенники, он пошел в УФСБ

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Круглый стол URA.RU по теме строительства в отеле Хайят. Екатеринбург, галямов рустам
Рустам Галямов заявил, что не имеет к обзвонам отношения Фото:

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов подвергся мошеннической атаке. По данным URA.RU, с утра неизвестные обзванивают муниципальные учреждения с сообщениями о некоей прокурорской проверке.

«Позвонили в лесничество, представились „Галямовым Рустамом Ахмедовичем“. Говорят, подготовьте материалы для проверки Генпрокуратуры РФ. Потом перезванивают со словами, что „вопрос решен“, но надо перекинуть на карту 79 тысяч рублей. Якобы согласовано с главой [города Алексеем Орловым]», — поделился источник. По его словам, такое же сообщение получил еще как минимум директор городской службы автопарковок.

Известно, что материалы переданы в УФСБ. В разговоре с URA.RU Галямов информацию подтвердил. «Никаких звонков я, конечно, не совершал. Надеюсь, органы разберутся. Тех, кто сегодня получил точно такие же сообщения — якобы от меня, — прошу делиться информацией», — заявил чиновник.

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Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов подвергся мошеннической атаке. По данным URA.RU, с утра неизвестные обзванивают муниципальные учреждения с сообщениями о некоей прокурорской проверке. «Позвонили в лесничество, представились „Галямовым Рустамом Ахмедовичем“. Говорят, подготовьте материалы для проверки Генпрокуратуры РФ. Потом перезванивают со словами, что „вопрос решен“, но надо перекинуть на карту 79 тысяч рублей. Якобы согласовано с главой [города Алексеем Орловым]», — поделился источник. По его словам, такое же сообщение получил еще как минимум директор городской службы автопарковок. Известно, что материалы переданы в УФСБ. В разговоре с URA.RU Галямов информацию подтвердил. «Никаких звонков я, конечно, не совершал. Надеюсь, органы разберутся. Тех, кто сегодня получил точно такие же сообщения — якобы от меня, — прошу делиться информацией», — заявил чиновник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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