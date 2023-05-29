29 мая 2023

В Челябинске из-за Всероссийского молебна перекроют улицы. Карта

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Молебен за трезвость. Челябинск., молебен, молитва, шпаргалка
За лето святыня посетит более сотни городов России Фото:

В Челябинске 3 июня из-за Всероссийского молебна о Победе в целях безопасности перекроют движение транспорта. В Свято-Симеоновский кафедральный собор в этот день доставят частицу мощей великомученика Георгия Победоносца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32) в эту субботу, 3 июня, доставят частицу мощей великомученика Георгия Победоносца. В целях безопасности с 7.00 до 20.00 будет закрыто движение транспорта по улице Работниц на участке от Свердловского проспекта до Каслинской и по улице Кыштымской от Калинина до Работниц», — говорится в заявлении мэрии.

В пресс-службе отмечают, что Всероссийский молебен о Победе начался по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Поклонной горе в Москве 6 мая. За лето святыня посетит более сотни городов России. До 20.00 храм будет открыт для всех желающих, где верующие смогут помолиться за защитников Родины.

Схема перекрытия движения с с 7.00 до 20.00
Схема перекрытия движения с с 7.00 до 20.00

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В Челябинске 3 июня из-за Всероссийского молебна о Победе в целях безопасности перекроют движение транспорта. В Свято-Симеоновский кафедральный собор в этот день доставят частицу мощей великомученика Георгия Победоносца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В Свято-Симеоновский кафедральный собор (Кыштымская, 32) в эту субботу, 3 июня, доставят частицу мощей великомученика Георгия Победоносца. В целях безопасности с 7.00 до 20.00 будет закрыто движение транспорта по улице Работниц на участке от Свердловского проспекта до Каслинской и по улице Кыштымской от Калинина до Работниц», — говорится в заявлении мэрии. В пресс-службе отмечают, что Всероссийский молебен о Победе начался по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Поклонной горе в Москве 6 мая. За лето святыня посетит более сотни городов России. До 20.00 храм будет открыт для всех желающих, где верующие смогут помолиться за защитников Родины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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