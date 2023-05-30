Украинский военный эксперт назвал направления для контрнаступления ВСУ

Украинский военный эксперт Свитан: ВСУ могут ударить по Мариуполю и Луганску во время контрнаступления

30 мая 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Итоговое решение о проведении контрнаступления остается за Генштабом ВСУ, заявил Роман Свитан Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление на четырех направлениях, среди них атака на Мариуполь, Луганск, Мелитополь и Бердянск. Об этом заявил украинский военный эксперт Роман Свитан. «Те механизмы, которые были задействованы в ВСУ: движение войск, разведка боем, развертывание, перемещение — это делается только перед прорывами. В ближайшее время будет несколько прорывов», — заявил Роман Свитан, его слова приводит украинское издание УНН. По его мнению, Украина может атаковать Луганск, Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Военный эксперт подчеркнул, что фактическое наступление будет зависеть от команд Генштаба ВСУ. Украина может выбрать несколько направлений для атаки, среди которых одно будет основным. Ранее издание Asia Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский боится озвучить точную дату контрнаступления из-за сомнений в победе ВСУ. В частности, это связано с тем, что Россия сохраняет господство в воздухе, пишет «Национальная служба новостей». Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал URA.RU, что у Украины нет ресурсов для проведения массированной атаки. Он подчеркнул, что у ВСУ нет достаточного количества ударных вертолетов и систем ПВО.

Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление на четырех направлениях, среди них атака на Мариуполь, Луганск, Мелитополь и Бердянск. Об этом заявил украинский военный эксперт Роман Свитан. «Те механизмы, которые были задействованы в ВСУ: движение войск, разведка боем, развертывание, перемещение — это делается только перед прорывами. В ближайшее время будет несколько прорывов», — заявил Роман Свитан, его слова приводит украинское издание УНН. По его мнению, Украина может атаковать Луганск, Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Военный эксперт подчеркнул, что фактическое наступление будет зависеть от команд Генштаба ВСУ. Украина может выбрать несколько направлений для атаки, среди которых одно будет основным. Ранее издание Asia Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский боится озвучить точную дату контрнаступления из-за сомнений в победе ВСУ. В частности, это связано с тем, что Россия сохраняет господство в воздухе, пишет «Национальная служба новостей». Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал URA.RU, что у Украины нет ресурсов для проведения массированной атаки. Он подчеркнул, что у ВСУ нет достаточного количества ударных вертолетов и систем ПВО.