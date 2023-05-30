Shot: в Подмосковье горит спиртзавод, слышны взрывы

На месте происшествия слышны взрывы
В подмосковном Осташкове горит спиртзавод. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По данным издания, на месте происшествия слышны взрывы.
«Площадь пожара составляет 1000 кв. метров. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности», — передает Shot. Предприятие принадлежит компании «Константа-Фарм М» (производи спиртосодержащую фармацевтическую продукцию).
По данным издания, произошло два взрыва. На месте работают экстренные службы.
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