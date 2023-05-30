Shot: в Подмосковье горит спиртзавод, слышны взрывы

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
На месте происшествия слышны взрывы Фото:

В подмосковном Осташкове горит спиртзавод. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По данным издания, на месте происшествия слышны взрывы.

«Площадь пожара составляет 1000 кв. метров. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности», — передает Shot. Предприятие принадлежит компании «Константа-Фарм М» (производи спиртосодержащую фармацевтическую продукцию).

По данным издания, произошло два взрыва. На месте работают экстренные службы.

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В подмосковном Осташкове горит спиртзавод. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По данным издания, на месте происшествия слышны взрывы. «Площадь пожара составляет 1000 кв. метров. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности», — передает Shot. Предприятие принадлежит компании «Константа-Фарм М» (производи спиртосодержащую фармацевтическую продукцию). По данным издания, произошло два взрыва. На месте работают экстренные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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