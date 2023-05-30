Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин прилетел в Екатеринбург. Фото

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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург Фото:

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. В уральской столице Пригожин проводит презентацию нового проекта, сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«Основатель ЧВК „Вагнер“ Пригожин сегодня работает в Екатеринбурге. В уральскую столицу он прибыл с рабочим визитом», — передает журналист агентства.

Проект частной военной компании ЧВК «Вагнер» называется второй фронт. Одной из главных задач бойцы считают военно-патриотическую работу и просветительскую деятельность.

Фото:

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. В уральской столице Пригожин проводит презентацию нового проекта, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Основатель ЧВК „Вагнер“ Пригожин сегодня работает в Екатеринбурге. В уральскую столицу он прибыл с рабочим визитом», — передает журналист агентства. Проект частной военной компании ЧВК «Вагнер» называется второй фронт. Одной из главных задач бойцы считают военно-патриотическую работу и просветительскую деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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