Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин прилетел в Екатеринбург. Фото

30 мая 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. В уральской столице Пригожин проводит презентацию нового проекта, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Основатель ЧВК „Вагнер“ Пригожин сегодня работает в Екатеринбурге. В уральскую столицу он прибыл с рабочим визитом», — передает журналист агентства. Проект частной военной компании ЧВК «Вагнер» называется второй фронт. Одной из главных задач бойцы считают военно-патриотическую работу и просветительскую деятельность. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. В уральской столице Пригожин проводит презентацию нового проекта, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Основатель ЧВК „Вагнер“ Пригожин сегодня работает в Екатеринбурге. В уральскую столицу он прибыл с рабочим визитом», — передает журналист агентства. Проект частной военной компании ЧВК «Вагнер» называется второй фронт. Одной из главных задач бойцы считают военно-патриотическую работу и просветительскую деятельность.