Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург с рабочим визитом. В уральской столице Пригожин проводит презентацию нового проекта, сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«Основатель ЧВК „Вагнер“ Пригожин сегодня работает в Екатеринбурге. В уральскую столицу он прибыл с рабочим визитом», — передает журналист агентства.
Проект частной военной компании ЧВК «Вагнер» называется второй фронт. Одной из главных задач бойцы считают военно-патриотическую работу и просветительскую деятельность.
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