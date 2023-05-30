Неизвестный зверь покусал ребенка в реке Свердловской области

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Дикое животное накинулось на ребенка прямо в воде Фото:

В реке Реж в селе Мироново (Свердловская область) на 8-летнюю девочку набросилось неизвестное дикое животное. Ребенок получил три глубоких рваных укуса и сейчас находится под наблюдением врачей, сообщили URA.RU в сельском фельдшерском пункте.

«Нападение животного было, что именно за зверь — неизвестно, он не пойман. К нам ребенка не приводили: родители сразу отвезли дочь в приемный покой районной больницы, а на следующий день показывали ее травматологу», — пояснила фельдшер.

По предварительной информации, животное набросилось на девочку, когда та купалась в реке. Местные жители предполагают, что это могла быть ондатра. За комментарием корреспондент обратился в свердловский департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Там ответили, что не располагают информацией о нападении дикого зверя на ребенка.

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В реке Реж в селе Мироново (Свердловская область) на 8-летнюю девочку набросилось неизвестное дикое животное. Ребенок получил три глубоких рваных укуса и сейчас находится под наблюдением врачей, сообщили URA.RU в сельском фельдшерском пункте. «Нападение животного было, что именно за зверь — неизвестно, он не пойман. К нам ребенка не приводили: родители сразу отвезли дочь в приемный покой районной больницы, а на следующий день показывали ее травматологу», — пояснила фельдшер. По предварительной информации, животное набросилось на девочку, когда та купалась в реке. Местные жители предполагают, что это могла быть ондатра. За комментарием корреспондент обратился в свердловский департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Там ответили, что не располагают информацией о нападении дикого зверя на ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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