Глава ЧВК «Вагнер» раскрыл, смогут ли беспилотники ВСУ долететь до Урала

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: беспилотники ВСУ не долетят до Урала

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что дроны ВСУ до Урала не долетят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который приехал с рабочим визитом в Екатеринбург, исключил возможность того, что украинские дроны долетят до Урала. Такой информацией основатель частной военной компании поделился с местными журналистами, которые пришли на презентацию нового проекта «ЧВК Вагнер, Второй фронт».

«До Урала пока вряд ли. То, что знаем в открытых источниках, что англичане планируют передать им ракеты, которые имеют радиус действия 500 км. А это значит, что от Украины до центра Москвы где-то 460 км. Вот они могут вытащить пусковую. К этому нужно относиться более серьезно», — сказал Пригожин на встрече с журналистами в уральской столице.

Ранее URA.RU писало, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Екатеринбург. Тут он проведет рабочую встречу со СМИ.