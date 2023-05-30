Глава ЧВК «Вагнер» раскрыл, смогут ли беспилотники ВСУ долететь до Урала

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: беспилотники ВСУ не долетят до Урала
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, автопробег, поддержка сво, гербовый флаг российской империи
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что дроны ВСУ до Урала не долетят Фото:

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который приехал с рабочим визитом в Екатеринбург, исключил возможность того, что украинские дроны долетят до Урала. Такой информацией основатель частной военной компании поделился с местными журналистами, которые пришли на презентацию нового проекта «ЧВК Вагнер, Второй фронт».

«До Урала пока вряд ли. То, что знаем в открытых источниках, что англичане планируют передать им ракеты, которые имеют радиус действия 500 км. А это значит, что от Украины до центра Москвы где-то 460 км. Вот они могут вытащить пусковую. К этому нужно относиться более серьезно», — сказал Пригожин на встрече с журналистами в уральской столице.

Ранее URA.RU писало, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Екатеринбург. Тут он проведет рабочую встречу со СМИ.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который приехал с рабочим визитом в Екатеринбург, исключил возможность того, что украинские дроны долетят до Урала. Такой информацией основатель частной военной компании поделился с местными журналистами, которые пришли на презентацию нового проекта «ЧВК Вагнер, Второй фронт». «До Урала пока вряд ли. То, что знаем в открытых источниках, что англичане планируют передать им ракеты, которые имеют радиус действия 500 км. А это значит, что от Украины до центра Москвы где-то 460 км. Вот они могут вытащить пусковую. К этому нужно относиться более серьезно», — сказал Пригожин на встрече с журналистами в уральской столице. Ранее URA.RU писало, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Екатеринбург. Тут он проведет рабочую встречу со СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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