Политолог объяснил, к чему приведет запрет движения российских фур через страны ЕС

Политолог Топорнин предупредил о росте цен на товары первой необходимости из-за новых ограничений ЕС

31 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

России не сможет возить продукцию через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию, напомнил Николай Топорнин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из-за невозможности возить товары наземным транспортом через страны Евросоюза (ЕС), России придется использовать для этого морские порты Турции или Казахстана, что может привести к удорожанию конечной стоимости продуктов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «У нас есть граница с пятью странами Евросоюза: это Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия. Есть небольшая с Норвегией — там 80 км, но она далеко и страна не член ЕС, хотя антироссийские санкции соблюдает. Поэтому через эти государства российский наземный грузовой коммерческий транспорт никуда попасть не может. Но есть группа товаров, допустим, медикаменты, продовольствие какое-то, детское питание, которое выпадает из санкций и его можно перевозить. И тут возникает вопрос, как это делать? Только через морские порты. Плюс, остается наземный путь через Турцию, Грузию, Верхний Ларс в Северной Осетии, а все остальное — через Казахстан. Но какая логистика будет длинная. Насколько все подорожает», — объяснил Николай Топорнин. Политолог подчеркнул, что сложная логистическая схема по доставке в Россию импортной продукции будет сохраняться до конца спецоперации на Украине. «Например, товар из Германии везти в Россию через Казахстан. Какие будут тут логистические издержки? Гигантские. Пока спецоперация продолжается, так и будет», — добавил Топорнин. По постановлению министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского, с 1 июня приостанавливается движение товаров через границу с Беларусью для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных в республике или в России. Действовать мера будет до особого распоряжения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за невозможности возить товары наземным транспортом через страны Евросоюза (ЕС), России придется использовать для этого морские порты Турции или Казахстана, что может привести к удорожанию конечной стоимости продуктов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «У нас есть граница с пятью странами Евросоюза: это Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия. Есть небольшая с Норвегией — там 80 км, но она далеко и страна не член ЕС, хотя антироссийские санкции соблюдает. Поэтому через эти государства российский наземный грузовой коммерческий транспорт никуда попасть не может. Но есть группа товаров, допустим, медикаменты, продовольствие какое-то, детское питание, которое выпадает из санкций и его можно перевозить. И тут возникает вопрос, как это делать? Только через морские порты. Плюс, остается наземный путь через Турцию, Грузию, Верхний Ларс в Северной Осетии, а все остальное — через Казахстан. Но какая логистика будет длинная. Насколько все подорожает», — объяснил Николай Топорнин. Политолог подчеркнул, что сложная логистическая схема по доставке в Россию импортной продукции будет сохраняться до конца спецоперации на Украине. «Например, товар из Германии везти в Россию через Казахстан. Какие будут тут логистические издержки? Гигантские. Пока спецоперация продолжается, так и будет», — добавил Топорнин. По постановлению министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминьского, с 1 июня приостанавливается движение товаров через границу с Беларусью для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных в республике или в России. Действовать мера будет до особого распоряжения.