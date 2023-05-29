Польша закрыла проезд через свою границу российским и белорусским грузовикам

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , большегруз, фура, груз, фура на трассе, грузовые машины
Польша прекращает движение грузовиков с российскими и белорусскими номерами Фото:

С 1 июня Польша запрещает движение фурам с российскими и белорусскими номерами через свою границу. Об этом стало известно из постановления министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского.

«С 1 июня будет остановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — сообщается в документе. Он опубликован в законодательном вестнике.

Ранее сообщалось, что в Госдуме решили запретить польским фурам передвигаться по территории РФ. С данной инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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С 1 июня Польша запрещает движение фурам с российскими и белорусскими номерами через свою границу. Об этом стало известно из постановления министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского. «С 1 июня будет остановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — сообщается в документе. Он опубликован в законодательном вестнике. Ранее сообщалось, что в Госдуме решили запретить польским фурам передвигаться по территории РФ. С данной инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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