Польша закрыла проезд через свою границу российским и белорусским грузовикам

С 1 июня Польша запрещает движение фурам с российскими и белорусскими номерами через свою границу. Об этом стало известно из постановления министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского.
«С 1 июня будет остановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — сообщается в документе. Он опубликован в законодательном вестнике.
Ранее сообщалось, что в Госдуме решили запретить польским фурам передвигаться по территории РФ. С данной инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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