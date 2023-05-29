Польша закрыла проезд через свою границу российским и белорусским грузовикам

29 мая 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Польша прекращает движение грузовиков с российскими и белорусскими номерами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 июня Польша запрещает движение фурам с российскими и белорусскими номерами через свою границу. Об этом стало известно из постановления министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского. «С 1 июня будет остановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — сообщается в документе. Он опубликован в законодательном вестнике. Ранее сообщалось, что в Госдуме решили запретить польским фурам передвигаться по территории РФ. С данной инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 июня Польша запрещает движение фурам с российскими и белорусскими номерами через свою границу. Об этом стало известно из постановления министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского. «С 1 июня будет остановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — сообщается в документе. Он опубликован в законодательном вестнике. Ранее сообщалось, что в Госдуме решили запретить польским фурам передвигаться по территории РФ. С данной инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.