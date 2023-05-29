Прибыльный пермский завод планирует отказаться от выплаты дивидендов

Краснокамский завод металлосеток намерен отказаться от выплаты дивидендов акционерам

30 мая 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Годовую прибыль предприятия рекомендовано направить на развитие производства Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермское ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС), увеличившее в 2022 году чистую прибыль на десятки миллионов рублей, планирует отказаться от выплаты дивидендов. Такое решение рекомендовал принять акционерам наблюдательный совет директоров предприятия. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Содержание решения совета директоров КЗМС — рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2022 финансового года. Прибыль по итогам года направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать», — сообщается в итоговом протоколе заседания наблюдательного совета. Уточняется, что за отказ от выплаты дивидендов проголосовали четверо из семи участников совета директоров. Остальные были против. Чистая прибыль КЗМС за 2022 год составила 176 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом почти на 80 млн рублей. Пермский КЗМС является одним из ключевых в Европе производителей металлических и синтетических сеток, в том числе для целлюлозно-бумажной промышленности. Сетки, производимые заводом, применяются для формования, обезвоживания, фильтрации, просеивания. Также их используют в качестве транспортерных лент.

Пермское ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» (КЗМС), увеличившее в 2022 году чистую прибыль на десятки миллионов рублей, планирует отказаться от выплаты дивидендов. Такое решение рекомендовал принять акционерам наблюдательный совет директоров предприятия. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Содержание решения совета директоров КЗМС — рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2022 финансового года. Прибыль по итогам года направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать», — сообщается в итоговом протоколе заседания наблюдательного совета. Уточняется, что за отказ от выплаты дивидендов проголосовали четверо из семи участников совета директоров. Остальные были против. Чистая прибыль КЗМС за 2022 год составила 176 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом почти на 80 млн рублей. Пермский КЗМС является одним из ключевых в Европе производителей металлических и синтетических сеток, в том числе для целлюлозно-бумажной промышленности. Сетки, производимые заводом, применяются для формования, обезвоживания, фильтрации, просеивания. Также их используют в качестве транспортерных лент.