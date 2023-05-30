МИД РФ: Россия жестко ответит на террористические атаки киевского режима

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ сообщило, что Россия жестко ответит на украинскую провокацию Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Россия жестко ответит на атаку беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — сообщает ведомство на своем сайте. Отмечается, что Киев при поддержке Запада совершает преступления, включая акты терроризма и нарушения международного гуманитарного права.

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В МИД РФ заявили, что атаки были спланированы заранее киевским режимом. «Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве „удары возмездия“», — считает ведомство. Подчеркивается, что действия направлены против гражданского населения, чтобы устроить панику среди мирных россиян.

Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удар беспилотников по столице. Он сообщил, что только два мирный жителя обратились в больницу после атаки.

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Россия жестко ответит на атаку беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — сообщает ведомство на своем сайте. Отмечается, что Киев при поддержке Запада совершает преступления, включая акты терроризма и нарушения международного гуманитарного права. В МИД РФ заявили, что атаки были спланированы заранее киевским режимом. «Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве „удары возмездия“», — считает ведомство. Подчеркивается, что действия направлены против гражданского населения, чтобы устроить панику среди мирных россиян. Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удар беспилотников по столице. Он сообщил, что только два мирный жителя обратились в больницу после атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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