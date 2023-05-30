МИД РФ: Россия жестко ответит на террористические атаки киевского режима

Россия жестко ответит на атаку беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — сообщает ведомство на своем сайте. Отмечается, что Киев при поддержке Запада совершает преступления, включая акты терроризма и нарушения международного гуманитарного права.
В МИД РФ заявили, что атаки были спланированы заранее киевским режимом. «Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве „удары возмездия“», — считает ведомство. Подчеркивается, что действия направлены против гражданского населения, чтобы устроить панику среди мирных россиян.
Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удар беспилотников по столице. Он сообщил, что только два мирный жителя обратились в больницу после атаки.
Россия жестко ответит на атаку беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — сообщает ведомство на своем сайте. Отмечается, что Киев при поддержке Запада совершает преступления, включая акты терроризма и нарушения международного гуманитарного права. В МИД РФ заявили, что атаки были спланированы заранее киевским режимом. «Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве „удары возмездия“», — считает ведомство. Подчеркивается, что действия направлены против гражданского населения, чтобы устроить панику среди мирных россиян. Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удар беспилотников по столице. Он сообщил, что только два мирный жителя обратились в больницу после атаки.