МИД РФ: Россия жестко ответит на террористические атаки киевского режима

30 мая 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

МИД РФ сообщило, что Россия жестко ответит на украинскую провокацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Россия жестко ответит на атаку беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — сообщает ведомство на своем сайте . Отмечается, что Киев при поддержке Запада совершает преступления, включая акты терроризма и нарушения международного гуманитарного права. Новость по теме Какие беспилотники атаковали Москву В МИД РФ заявили, что атаки были спланированы заранее киевским режимом. «Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве „удары возмездия“», — считает ведомство. Подчеркивается, что действия направлены против гражданского населения, чтобы устроить панику среди мирных россиян. Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удар беспилотников по столице. Он сообщил, что только два мирный жителя обратились в больницу после атаки.

Россия жестко ответит на атаку беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — сообщает ведомство на своем сайте. Отмечается, что Киев при поддержке Запада совершает преступления, включая акты терроризма и нарушения международного гуманитарного права. В МИД РФ заявили, что атаки были спланированы заранее киевским режимом. «Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве „удары возмездия“», — считает ведомство. Подчеркивается, что действия направлены против гражданского населения, чтобы устроить панику среди мирных россиян. Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удар беспилотников по столице. Он сообщил, что только два мирный жителя обратились в больницу после атаки.