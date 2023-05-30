По официальной версии Москву и Подмосковье атаковали восемь украинских беспилотников
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
В Москве с утра беспилотники атаковали город и территорию Подмосковья. URA.RU приводит актуальную информацию о происходящем к этому часу.
Что было известно ранее. URA.RU кратко напоминает:
- С утра БПЛА атаковали жилые дома по улице Профсоюзная и в Новомосковском округе Москвы. В квартирах, куда ударились беспилотники, находились люди, но никто не пострадал.
- Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников в столице. Он подчеркнул, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Полиция города начала план «Тайфун», направленный на урегулирование чрезвычайных происшествий.
- Авторы telegram-каналов сообщали об атаках беспилотников в нескольких районах Москвы и Подмосковья. Уточнялось, что БПЛА были сбиты в селе Николо-Урюпино и на набережной в поселке Ильинском.
Актуальная информация в настоящий момент. Минобороны РФ официально подтвердили атаку дронов и обвинили Украину.
- В Москве и Подмосковье сбили восемь беспилотников, уточнили в Минобороны РФ. В военном ведомстве подчеркнули, что пять из них были уничтожены при помощи зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С».
- Министерство подытожило, что за атакой беспилотников на Москву стоит Украина. «Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами», — уточнили там.
- Киев не имеет «прямого отношения» к ударам беспилотников по столице России. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. До этого он говорил, что Украина «с удовольствием смотрит на происходящее в Москве».
- После начала массовой атаки беспилотников по Москве жителей поврежденных домов эвакуировали, чтобы те не мешали работе экстренных служб. Глава города Сергей Собянин уточнял, что это временная мера.
- Спустя примерно четыре часа, жители эвакуированных помещений начали возвращать домой. По словам Сергея Собянина, первыми вернулись жители дома на Ленинском проспекте.
Минобороны РФ говорили о восьми украинских беспилотниках. Удары по остальным территориям Москвы отмечали очевидцы
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