НАТО пыталась притянуть к себе Украину, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
НАТО обманула Россию, обещав ей не расширяться на Восток. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«НАТО обманула Россию, обещая не расширяться на Восток, вдобавок пыталась притянуть к себе Украину», — заявил Путин. Трансляция с его выступлением шла на телеканале «Россия 24».
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