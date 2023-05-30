В ЧВК «Вагнер» раскрыли, каких свердловчан берут в свои ряды. Фото

Свердловский боец: в ЧВК «Вагнер» смотрят прежде всего на морально-деловые качества

30 мая 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Из 100% всего 5% свердловчан, которые хотят вступить в ЧВК «Вагнер», не проходят отбор Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЧВК «Вагнер» рассказали, что прежде всего смотрят на морально-деловые качества кандидатов, которые приходят с желанием вступить в ряды организации в Свердловской области. Из 100% свердловчан, кто хочет записаться в ЧВК, отбор не проходят только 5%, и то по личным обстоятельствам, поделился представитель ЧВК «Вагнер» в Свердловской области с позывным «Стражник». «К нам обращаются много ребят, и каждого рассматриваем в отдельном порядке. Больше смотрим не на то, как сдают нормативы, а на стремление, желание, стержень. Каким бы мощным спортсменом не был [кандидат], психология есть психология. Возможно, он может быть мастером спорта, но инструкторы смотрят в первую очередь на морально деловые качества. Но и в плане физической активности ребята показывают достойные результаты», — поделился боец. Сам отбор проходит в несколько этапов: заполнение анкеты, сдача физических нормативов, после этого направляют их отправляют на базу подготовки, где начинаются занятия с опытными боевыми инструкторами. Из 100% заявок на этапе отбора отсеиваются порядка 5%. Это те, кто передумал сам, или кого отсеяли. Часто бывает что те, кого отсеяли, спустя время возвращаются, но уже в более хорошей физической форме и подготовленные. Тогда их берут в ряды ЧВК «Вагнер». Представители ЧВК «Вагнер» раскрыли, как свердловчане проходят отбор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЧВК «Вагнер» рассказали, что прежде всего смотрят на морально-деловые качества кандидатов, которые приходят с желанием вступить в ряды организации в Свердловской области. Из 100% свердловчан, кто хочет записаться в ЧВК, отбор не проходят только 5%, и то по личным обстоятельствам, поделился представитель ЧВК «Вагнер» в Свердловской области с позывным «Стражник». «К нам обращаются много ребят, и каждого рассматриваем в отдельном порядке. Больше смотрим не на то, как сдают нормативы, а на стремление, желание, стержень. Каким бы мощным спортсменом не был [кандидат], психология есть психология. Возможно, он может быть мастером спорта, но инструкторы смотрят в первую очередь на морально деловые качества. Но и в плане физической активности ребята показывают достойные результаты», — поделился боец. Сам отбор проходит в несколько этапов: заполнение анкеты, сдача физических нормативов, после этого направляют их отправляют на базу подготовки, где начинаются занятия с опытными боевыми инструкторами. Из 100% заявок на этапе отбора отсеиваются порядка 5%. Это те, кто передумал сам, или кого отсеяли. Часто бывает что те, кого отсеяли, спустя время возвращаются, но уже в более хорошей физической форме и подготовленные. Тогда их берут в ряды ЧВК «Вагнер».