Путин раскрыл, по каким дням играет в видеоигры

Путин пошутил, что играет в видеоигры в будние дни
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин шуточно прокомментировал игру в видеоигры Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что играет в видеоигры в будние дни. Таким образом он пошутил во время осмотра выставки в центре «Зотов».

«Я в будние дни играю [в видеоигры]», — рассказал Владимир Путин, отвечая на вопрос главы организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова. Его слова приводят «Известия».

Во время посещения центра Путин также осмотрел стенды об архитектуре и урбанистике, моде и культуре, дизайне и туризме. На них он мог увидеть российские бренды одежды и обуви, технологии для видеоигр и анимаций. Кроме того, президент России ознакомился с туристическим развитием регионов.

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Президент России Владимир Путин заявил, что играет в видеоигры в будние дни. Таким образом он пошутил во время осмотра выставки в центре «Зотов». «Я в будние дни играю [в видеоигры]», — рассказал Владимир Путин, отвечая на вопрос главы организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова. Его слова приводят «Известия». Во время посещения центра Путин также осмотрел стенды об архитектуре и урбанистике, моде и культуре, дизайне и туризме. На них он мог увидеть российские бренды одежды и обуви, технологии для видеоигр и анимаций. Кроме того, президент России ознакомился с туристическим развитием регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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