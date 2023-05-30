Путин раскрыл, по каким дням играет в видеоигры

Президент России Владимир Путин заявил, что играет в видеоигры в будние дни. Таким образом он пошутил во время осмотра выставки в центре «Зотов».
«Я в будние дни играю [в видеоигры]», — рассказал Владимир Путин, отвечая на вопрос главы организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова. Его слова приводят «Известия».
Во время посещения центра Путин также осмотрел стенды об архитектуре и урбанистике, моде и культуре, дизайне и туризме. На них он мог увидеть российские бренды одежды и обуви, технологии для видеоигр и анимаций. Кроме того, президент России ознакомился с туристическим развитием регионов.
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