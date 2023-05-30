Путин раскрыл, по каким дням играет в видеоигры Путин пошутил, что играет в видеоигры в будние дни 30 мая 2023 в 20:50 Размер текста - 17 + Путин шуточно прокомментировал игру в видеоигры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что играет в видеоигры в будние дни. Таким образом он пошутил во время осмотра выставки в центре «Зотов». «Я в будние дни играю [в видеоигры]», — рассказал Владимир Путин, отвечая на вопрос главы организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова. Его слова приводят «Известия». Во время посещения центра Путин также осмотрел стенды об архитектуре и урбанистике, моде и культуре, дизайне и туризме. На них он мог увидеть российские бренды одежды и обуви, технологии для видеоигр и анимаций. Кроме того, президент России ознакомился с туристическим развитием регионов. Президент России Владимир Путин заявил, что играет в видеоигры в будние дни. Таким образом он пошутил во время осмотра выставки в центре «Зотов». «Я в будние дни играю [в видеоигры]», — рассказал Владимир Путин, отвечая на вопрос главы организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова. Его слова приводят «Известия». Во время посещения центра Путин также осмотрел стенды об архитектуре и урбанистике, моде и культуре, дизайне и туризме. На них он мог увидеть российские бренды одежды и обуви, технологии для видеоигр и анимаций. Кроме того, президент России ознакомился с туристическим развитием регионов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям