Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина 30 мая в Салехарде открыл филиал центра «Защитники Отечества». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«В Салехарде появился офис центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. Открыл его сегодня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — сообщил корреспондент агентства.
Уточняется, что в филиале организовано комфортное пространство. В центре оборудована зона ожидания для людей с ограниченными возможностями, ресепшен, окна обслуживания, игровая зона для детей.
Раннее сообщалось, что с 1 июня в регионах России начнут работать филиалы фонда «Защитники Отечества». Фонд создан президентом России для того, чтобы помогать ветеранам получать все меры необходимой поддержки.
Открытие филиала фонда «Защитники Отечества» в Салехарде
Александр Поздеев
В демонстрационной комнате размещены виды используемых средств реабилитации
Александр Поздеев
Игровая зона для детей в офисе «Защитников Отечества» в Салехаарде
Александр Поздеев
Окна обслуживания в офисе центра «Защитников Отечества» (Салехард)
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина 30 мая в Салехарде открыл филиал центра «Защитники Отечества». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В Салехарде появился офис центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. Открыл его сегодня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — сообщил корреспондент агентства. Уточняется, что в филиале организовано комфортное пространство. В центре оборудована зона ожидания для людей с ограниченными возможностями, ресепшен, окна обслуживания, игровая зона для детей. Раннее сообщалось, что с 1 июня в регионах России начнут работать филиалы фонда «Защитники Отечества». Фонд создан президентом России для того, чтобы помогать ветеранам получать все меры необходимой поддержки.