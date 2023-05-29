В ЯНАО открылся филиал центра помощи участникам СВО

Открывать филиалы фонда «Защитники Отечества» в регионах России поручил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина 30 мая в Салехарде открыл филиал центра «Защитники Отечества». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В Салехарде появился офис центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. Открыл его сегодня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — сообщил корреспондент агентства.

Уточняется, что в филиале организовано комфортное пространство. В центре оборудована зона ожидания для людей с ограниченными возможностями, ресепшен, окна обслуживания, игровая зона для детей.

Раннее сообщалось, что с 1 июня в регионах России начнут работать филиалы фонда «Защитники Отечества». Фонд создан президентом России для того, чтобы помогать ветеранам получать все меры необходимой поддержки.

Открытие филиала фонда «Защитники Отечества» в Салехарде Александр Поздеев

В демонстрационной комнате размещены виды используемых средств реабилитации Александр Поздеев

Игровая зона для детей в офисе «Защитников Отечества» в Салехаарде Александр Поздеев