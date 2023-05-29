29 мая 2023

В ЯНАО выполнили поручение Путина. Фото

В ЯНАО открылся филиал центра помощи участникам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Открывать филиалы фонда «Защитники Отечества» в регионах России поручил Владимир Путин Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина 30 мая в Салехарде открыл филиал центра «Защитники Отечества». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В Салехарде появился офис центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. Открыл его сегодня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — сообщил корреспондент агентства.

Уточняется, что в филиале организовано комфортное пространство. В центре оборудована зона ожидания для людей с ограниченными возможностями, ресепшен, окна обслуживания, игровая зона для детей.

Раннее сообщалось, что с 1 июня в регионах России начнут работать филиалы фонда «Защитники Отечества». Фонд создан президентом России для того, чтобы помогать ветеранам получать все меры необходимой поддержки.

Открытие филиала фонда «Защитники Отечества» в Салехарде
Открытие филиала фонда «Защитники Отечества» в Салехарде
В демонстрационной комнате размещены виды используемых средств реабилитации
В демонстрационной комнате размещены виды используемых средств реабилитации
Игровая зона для детей в офисе «Защитников Отечества» в Салехаарде
Игровая зона для детей в офисе «Защитников Отечества» в Салехаарде
Окна обслуживания в офисе центра «Защитников Отечества» (Салехард)
Окна обслуживания в офисе центра «Защитников Отечества» (Салехард)

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина 30 мая в Салехарде открыл филиал центра «Защитники Отечества». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В Салехарде появился офис центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. Открыл его сегодня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов», — сообщил корреспондент агентства. Уточняется, что в филиале организовано комфортное пространство. В центре оборудована зона ожидания для людей с ограниченными возможностями, ресепшен, окна обслуживания, игровая зона для детей. Раннее сообщалось, что с 1 июня в регионах России начнут работать филиалы фонда «Защитники Отечества». Фонд создан президентом России для того, чтобы помогать ветеранам получать все меры необходимой поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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